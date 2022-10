La abogada de la familia de la mujer asesinada por su marido en 2018 afirma que el Supremo "revictimiza" a las dos hijas

Jone Goirizelaia, la abogada de la familia de Maguette Mbeugou, senegalesa de 25 años asesinada a cuchilladas a manos de su marido en su domicilio de Bilbao en septiembre de 2018, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo por la que rebaja ocho años (de 37 a 29) la pena de prisión del condenado, "revictimiza" a las menores. Tras calificar de "totalmente incomprensible" la decisión del Tribunal, cree que deja en evidencia "la falta de perspectiva de género", y tratará de recurrirla al Constitucional, aunque lo considera "complicado".

El TS ha rebajado la pena impuesta al procesado por maltratar y asesinar a su mujer, Maguette, en la misma casa en la que se encontraban sus dos hijas menores, a quienes abandonó después de los hechos, porque -aunque las niñas recibieron tratamiento psicológico- "no se declara probado que se prescribiera" el tratamiento por un médico, por lo que no es posible condenarle por dos delitos lesiones psíquicas a sus hijas.

En declaraciones a Europa Press, Goirizelaia ha explicado que le parece "incomprensible" la sentencia del TS. "Creo que no solo no la entiendo yo, sino que no la va a entender la mayoría de la sociedad", ha advertido.

A su juicio, "no es de recibo" que en una situación actual en la que se quiere acabar con la violencia de género, "el Tribunal Supremo haga un análisis de una violencia machista que han sufrido dos niñas en aquella época de 4 y 2 años desde un punto de vista estrictamente técnico y sin tener en cuenta lo que el protocolo de Estambul establece respecto a las menores y a los menores que la sufren, sin tener en cuenta esa perspectiva en su resolución".

"Se está revictimizando a las niñas, se les está privando de una serie de derechos que podrían tener como consecuencia de una condena en esos términos y me parece, además, que se está obviando lo que pasó en el procedimiento judicial, lo que pasó en Primera Instancia lo que pasó en Segunda Instancia", ha añadido.

La letrada ha subrayado que se pudo escuchar a los médicos forenses, psicólogas y a las trabajadoras sociales, "que decían que había una relación directa entre las lesiones psíquicas y lo que las niñas habían visto".

"Esto también lo escuchó el jurado y concluyó que había un delito de lesiones. Así lo dice la sentencia, así se ratificó, y ahora el Tribunal Supremo nos dice que no está suficientemente acreditado que las lesiones tengan que ver con lo que vieron y no con el abandono, cuando pudimos escuchar que una de las niñas estuvo casi 10 días sin hablar y la otra hablaba de que su ama parecía una rana, porque le escuchaba los estertores de la muerte", ha manifestado.

En su opinión, "es totalmente incomprensible la sentencia y deja en evidencia la falta de perspectiva de género todavía de los tribunales". "Todavía la Justicia tiene mucho camino para recorrer en relación con estas cuestiones", ha destacado.

Recurso

Jone Goirizelaia ha admitido que "tiene complicado" impugnar la sentencia porque con el Supremo concluye la vía ordinaria en los tribunales y solo se puede recurrir al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

Por ello, realizará un análisis exhaustivo de la resolución judicial para buscar "resquicios" que se lo permitan, pero, en principio, cree que puede alegar que se ha vulnerado el derecho a un juicio contra las garantías y la tutela judicial efectiva, "que desaparece en este caso".

"Estas niñas se lo merecen, pero, sobre todo, se lo merecen todas las mujeres y todas las niñas y todos los niños que sufren violencia machista y que estarán más que preocupadas por una sentencia de estas características", ha remarcado.

En todo caso, ha dicho que, como se le notificó este lunes la sentencia, tiene un plazo de 30 días hábiles para interponer el recurso. Además, ha señalado que tiene que hablar con el hermano de Maguette, que vive en París y que se ha enterado de la noticia este martes.

"Cúmulo de despropósitos"

"En este procedimiento se han dado un cúmulo de despropósitos. Esta mujer denunció la violencia machista, su procedimiento se archivó, la mandaron a casa, después siguió una serie de trámites y requisitos administrativos, y resulta que, después de todo ese proceso, terminó asesinada por su marido", ha recordado.

En este sentido, ha apuntado que en aquel momento el ex presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, afirmó que "la Justicia había fallado". "Falló una vez, ha vuelto a fallar otra vez y espero que no falle una tercera vez", ha zanjado.