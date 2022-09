La ministra Isabel Rodríguez: "Me sentí culpable de no sentirme mala madre"

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha participado este jueves en las III Jornadas 'Yo no renuncio', organizada por el Club Malasmadres, en donde ha reconocido que "la primera vez" que sintió que no era buena madre fue por no sentirse mala madre.

"Me sentí culpable de no sentirme mala madre, hasta ahí llega nuestro sentimiento de culpa", ha explicado la ministra, quien ha reconocido que no es "la madre prototipo" pero tampoco "se siente mal", de ahí que llegar a pensar que "algo estaría haciendo mal".

Según ha explicado, es defensora del lema "lo personal es político" y de que "no cabe otra política que no sea la que atiende la vida de las personas", porque, a su juicio, "no se entiende ninguna esfera de las personas que no deba ser atendida por la política".

Para la ministra portavoz, la conciliación "no debe encargarse en una ideología" porque es una política de "mayorías" que "interpela a todos".

De hecho, se ha mostrado partidaria de "interpelar a los hombres" en esta materia ya que, según ha apuntado, "los problemas de conciliación se dan" porque se parte de una sociedad donde el papel de la mujer "no es el mismo" que el de ellos, y cuando estas "asumen el papel que antes tenían solo ellos", principalmente en materia laboral, se vio cómo el tema de los cuidados y de la tareas del hogar "no se ajustaba bien".

"LA MAYORÍA RENUNCIA"

A su juicio, si España se une para que esto "sea cosa de hombres", si se consigue "avanzar en materia social" para "corregir estas situaciones" se "avanzará también en retos como el demográfico" en el país, ha señalado.

Y es que, según ha explicado, una de las cifras que más le mueven para continuar en su labor es la facilitada por el INE y que recoge que a la mayoría de mujeres le gustaría tener dos hijos, pero tiene una media de 1,2. "La mayoría renuncia", ha lamentado Rodríguez.

En este sentido, ha defendido las políticas del Gobierno que, a su juicio, "facilitan la decisión de ser madre", como la subida del SMI, o los permisos de paternidad y maternidad igualitarios, aunque sobre este tema ha indicado que habrá que "analizar cómo están siendo utilizados y si de verdad que está consiguiendo cambiar la cosas". También ha puesto en valor en este sentido, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y trabajadoras del hogar.

Del mismo modo, ha llamado a "reflexionar" sobre otras propuestas, como el teletrabajo sobre el que, según ha reconocido, se tenían buenas expectativas en relación a la conciliación y en la pandemia se comprobó que "quienes estaban con las lentejas y el teletrabajo" eran las mujeres.

Finalmente, Rodríguez ha enviado un mensaje a las mujeres que quieren dar la batalla en estas cuestiones pero no pueden "alzar la voz" como activistas porque "necesitan su empleo para dar de comer a sus hijos". A estas mujeres las ha animado a "no bajar los brazos" y a acudir a asociaciones como el Club de las Malasmadres o a interpelar al propio Gobierno. "Piensen en eso cuando depositen su voto", ha apuntado la ministra portavoz.