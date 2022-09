La reina Letizia cumple 50 años | Un idilio desde el principio con la moda aragonesa

No solo es que la reina Letizia haya elegido diseñadores aragoneses. Es que lo ha hecho en momentos muy especiales de su vida: desde el mismo día de su boda hasta para sus queridos premios Princesa de Asturias. Más aún, el estilo de las dos última reinas de la historia de España no podría entenderse sin la aportación de tres modistos nacidos en esta tierra: Margarita Nuez, Manuel Pertegaz y Antonio Burillo.

Los dos primeros vistieron a menudo a doña Sofía (Nuez es, además, íntima amiga de la reina emérita). El zaragozano Burillo, por su parte, es uno de los favoritos de doña Letizia. Y el turolense Manuel Pertegaz ha sido el eslabón entre ambas monarcas: él, que tantas veces vistió a doña Sofía, fue el encargado de diseñar el histórico vestido de novia de la entonces princesa de Asturias.

El de Olba, uno de los nombres más importantes e influyentes de la historia de la moda en España, epítome de una época dorada, ideó para la ocasión una pieza clásica, de cuello chimenea, con bordados en hilo de plata y oro, y terminado en una cola decorada de 4,5 metros de largo y un perímetro de 16 metros. Un modelo que compendiaba y simbolizaba las máximas de su estilo, en las antípodas del lujo fatuo pero devoto de las maneras exquisitas de la alta costura.

La Reina ha elegido diseños de aragoneses para momentos especiales. Heraldo.es

Casi 20 años después de aquel enlace, hablar de los 50 años que cumple este jueves Letizia Ortiz es hablar también de la evolución de su manera de vestir. Precisamente desde aquel 22 de mayo de 2004 en que se casó con Felipe VI hasta el presente.

Camino paralelo

Un camino paralelo al de su evolución personal y profesional dentro de la Familia Real, en el que ha ido abrazando progresivamente un estilo propio, cada vez más en sintonía con los nuevos aires de las monarquías, con reinas y princesas que combinan moda ‘low cost’ con valiosas prendas del acervo familiar, conectando las tendencias del momento con la tradición más regia. Y, por qué no, profesionalizando esta parte de su imagen pública recurriendo a los servicios de una estilista de cabecera. No en vano, la indumentaria y elecciones de Letizia Ortiz en este sentido han dado, dan y, seguramente darán mucho que hablar.

En este tiempo, la Reina ha vestido desde prendas que pertenecieron a su suegra hasta otras de Mango o Zara, un armario cada vez más ecléctico y pegado a la calle que la ha llevado incluso a repetir en un par de ocasiones modelo con alguna invitada a un acto.

Este verano, también, se ha cambiado ropa con sus propias hijas, ya adolescentes, como sucede en tantas familias. Doña Letizia juega con la moda cada vez con menos miedos. Y también habla a través de ella, para empezar, apostando no pocas veces por marcas y diseñadores españoles, poniéndolos casi siempre en el mapa mediático y multiplicando sus ventas y repercusión.

Espaldarazo

En el caso del zaragozano Antonio Burillo, el espaldarazo de la Reina fue también crucial, si bien su firma, The 2nd Skin Co, ya triunfaba internacionalmente vistiendo a numerosos rostros famosos como Toni Acosta, Marta Hazas, Ariel Winter, María León, Sandra Gago, Janelle DeMonae, Laura Vecino, Elsa Pataky, Paz Vega, Jennifer Lopez, Kate Mara, Jessica Biel o Raquel Sánchez Silva. También ha hecho incursiones en el terreno nupcial como autor del vestido de novia a Alejandra Rojas en su boda con Beltrán Cavero de Carondolet.

Cuando parecía que había tocado techo en este sentido vistiendo a Beyoncé, resulta que fue elegido por otra reina, no del pop, sino en el sentido estricto de la palabra: la de su propio país.

El 17 de octubre de 2019, doña Letizia elegió un espectacular bustier para el concierto previo de los premios Princesa de Asturias. Y no de cualquier edición, sino de aquella en la que la que Leonor iba a dar su primer discurso en ese foro.

La indumentaria fue elogiadísima: un top palabra de honor, adornado con plumas de avestruz, en tono rosa nude y que lleva como adorno una larga cinta de ‘gros grain’ a modo de cinturón con hebilla-joya. Lo combinó con un pantalón negro ajustado y unos salones con sus ya tradicionales tacones de vértigo, también negros.

"Nunca imaginé algo así", contaba entonces emocionado a HERALDO, el propio Burillo. "Siempre he sido un chico muy trabajador, pero también hace falta suerte...". Precisamente, aquella prenda pertenecía a la colección ‘Lucky 27’ que se había presentado en enero de ese año en el marco de la Madrid Fashion Week, en la que The 2nd Skin Co es habitual. Dos años más tarde, en 2021, la Reina repitió con la firma de Burillo. En ese caso con un The 2nd Skin Co ya para la gran ceremonia de entrega de premios.

Un vestido de un clasicismo renovado que aún recibió mejores críticas que el de 2019. A estas alturas, sigue siendo uno de los más aplaudidos de la historia de Letizia Ortiz como miembro de la familia real.

Se trataba de un ‘look’ que destaca por su sencillez en la parte superior, sin mangas y de corte minimalista, que contrasta con por la falda midi de marcado volumen y casi hasta los tobillos, adornada con unos lazos en su parte delantera. La prenda, un claro homenaje a la silueta ‘new look’ de Dior -entallada en la cintura y con falda acampanada-, pertenecía a la colección Primavera/Verano 2022 de The 2nd Skin Co, denominada ‘Magna Magnolia’.