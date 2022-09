El PP suspende a la ministra Alegría en educación y le da sobresaliente en insultos

El PP ha puesto este miércoles un "sobresaliente" a la ministra de Educación, Pilar Alegría, como "portavoz del insulto" y un suspenso por dejar "en el más absoluto desamparo" a padres, alumnos y profesores ante un "incierto" y "caótico" inicio de curso escolar.

Durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, la diputada del PP Carmen Navarro ha señalado a la ministra y portavoz del PSOE que en este comienzo de curso los estudiantes "no saben qué estudiar, los profesores no saben cómo aplicar su ley educativa (Celaá) y los padres no saben qué hacer frente a una inflación desbocada a la que su Gobierno no pone remedio".

"A la cuesta de enero se le suma ahora la cuesta de septiembre, ¿por qué no aceptan las medidas de apoyo a las familias que ha propuesto Alberto Núñez Feijoó", la ha preguntado la diputada popular.

En su réplica, Alegría ha explicado las medidas que ha adoptado el Gobierno en los últimos meses para ayudar a las familias, entre ellas la aprobación de 400 millones de euros para conceder una ayuda de cien euros mensuales adicionales a los estudiantes que tienen una beca, entre septiembre y diciembre.

"El gobierno plantea soluciones y medidas para hacer más factible la vuelta al colegio, que se debaten y aprueban en esta Cámara, pero su respuesta es siempre el no", ha acusado Alegría.

En su turno de réplica, Navarro le ha puesto un "sobresaliente" como "portavoz del insulto" y un suspenso como ministra por dicho "desamparo" a la comunidad educativa y aplicar una ley que "confunde aprobar con suspender y ha devaluado el mérito y el esfuerzo".

"Pero -ha dicho- pueden estar tranquilos porque Núñez Feijoó va a derogar una ley sectaria. Los alumnos necesitan menos adoctrinamiento y más siglo de oro y los padres necesitan que los 22.0000 millones que han recaudado de más se queden en el bolsillo del contribuyente; acepten las medidas del PP".

Durante su respuesta, la ministra de Educación ha pedido al PP respeto a una ley orgánica aprobada en las cortes, así como "coherencia y rigor", porque "piden muchas medidas en la oposición que cuando llegan al Gobierno son las primeras en eliminar".

"Son hechos, y si no expliquen por qué el señor Feijoó quitó en Galicia la gratuidad de los libros de texto" cuando llegó al Gobierno de esa comunidad.

Por último ha recomendado al líder del PP "que no copie los documentos que manda el Gobierno porque te pillan y suspendes", en alusión al texto de propuestas para el Plan de Contingencia Energética.