La fracasada 'operación Toni Cantó' en la Comunidad de Madrid

En plena vorágine por el fallecimiento de la reina Isabel II, Toni Cantó anunció el jueves por la tarde que abandonaba la dirección de la Oficina del Español, cargo que ocupaba desde la creación del organismo, en junio de 2021, por Isabel Díaz Ayuso. La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, explicó este viernes que por el momento no tiene sustituto para Cantó. Pero no pareció mostrarse preocupada por ello: la actividad del organismo está cerrada hasta enero y no tiene prisa por encontrar relevo.

Fuentes de la Consejería de Cultura explican que la Oficina del Español seguirá en activo, que a corto plazo no hay previsto un fichaje y que las competencias de Cantó las asumirá Rivera de la Cruz. Así acaba la travesía de Cantó en Madrid.

El actor desembarcó en la Comunidad para las precipitadas elecciones del 4 de mayo de 2021. Génova, entonces comandada por Pablo Casado, se encargó de que Ayuso, que deseaba que en los primeros puestos de su lista fueron los consejeros de su Gobierno, lo incluyera como número cinco. Poco antes, Cantó había dejado Ciudadanos, descontento por la actuación del partido en la fallida moción de censura en Murcia que desembocó en el adelanto de las madrileñas. También había renunciado a su acta de diputado en las Corts valencianas.

Ese plan de convertirse en diputado autonómico y quizás también en potencial consejero del Ejecutivo de Ayuso hizo aguas. La justicia anuló la inclusión de Cantó en la lista porque no cumplía el requisito de tiempo de empadronamiento.

En un movimiento que pareció una compensación por ello y tras haber sido muy activo en la campaña, Ayuso creaba la Oficina del Español con Cantó al frente por una retribución de 75.000 euros al año. Chocó por la incógnita sobre sus funciones y porque el actor había hecho bandera de la defensa de la eliminación de organismos de dudosa utilidad. Ahora abandona el puesto para emprender un nuevo proyecto en una televisión y poco antes de que tengan que elaborarse para las listas para autonómicas y municipales.