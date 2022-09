Trabajo quiere llevar el martes al Consejo de Ministros el reconocimiento del paro a las empleadas del hogar

El Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere llevar al próximo Consejo de Ministros, el 6 de septiembre, el reconocimiento del paro para las empleadas del hogar, según ha adelantado en rueda de prensa el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez.

Tal y como ha señalado, la intención del Ejecutivo ha sido regularizar a estas profesionales, no solo con el reconocimiento de la prestación por desempleo y el subsidio, sino también por "otras discriminaciones" que, según ha indicado, sufren en sus estatuto "jurídico, laboral y protección social".

Posteriormente, se ha referido a este tema la propia ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tras ser preguntada en la rueda de prensa posterior a su reunión con expertos de la Comisión asesora sobre el SMI.

Díaz ha recordado que llevan trabajando en esta materia "desde febrero" y ha reconocido que se trata de una norma "de especial relevancia" porque afecta en "su mayoría" a mujeres y porque su situación actual supone una "vulneración de sus derechos".

"Lo he dicho en mi despacho profesional, lo he dicho en mis comparecencias cuando era diputada, y lo he dicho antes de que se dictara la sentencia del TJUE en las sesiones de control", ha apuntado la ministra, quien ha confesado a los medios que estaba "completamente convencida de que privar a un colectivo de mujeres trabajadoras de los derechos que de manera ordinaria tienen el resto de trabajadores era absolutamente discriminatorio".

Finalmente, Díaz ha señalado que esto supondrá un "paso adelante" por parte de España que, según ha indicado, se situará "a la vanguardia" y ha destacado el "enorme calado feminista" de la misma.