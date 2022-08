El artista fallero creador del escenario del Medusa Festival: "Han sido tres minutos de locura, ha pasado de todo"

El artista fallero y creador del escenario del Medusa, Manolo García, ha lamentado lo sucedido en la madrugada de este sábado en el recinto del evento, tras unas fuertes ráfagas de viento que han derrumbado parte de la estructura, y ha subrayado que "han sido tres minutos de locura, ha pasado de todo".

"Esto no se había visto nunca", ha indicado García, quien ha asegurado a Europa Press que el escenario cumplía con la normativa de seguridad. En declaraciones a la SER, recogidas por Europa Press, ha subrayado que el escenario era una estructura "estable" con 60 toneladas de contrapeso.

En este sentido, ha apuntado que la escenografía "no ha hecho daño a nadie" y que lo que ha causado la víctima mortal y los heridos ha sido la estructura de aluminio porque "el viento ha volcado hasta los contrapesos que llevaba" y además, "ha tirado la portada entera encima de la gente; llevaba seis toneladas de contrapeso y aún así la ha levantado".

"Era una especie de tornado y no se podía soportar el calor", ha apuntado a Europa Press. El creador del escenario del festival ha apuntado que el fuerte viento también se ha llevado por delante otros objetos como tiendas de campaña y vallas.

García ha manifestado que, "aunque en Cullera de normal hace aire, esto no se había visto nunca". Además, ha afirmado que no se podía prever, ya que en las previsiones meteorológicas no se pronosticaban vientos tan fuertes.

Asistentes del Medusa Festival cuentan cómo vivieron el accidente EFE

El Medusa se cancela definitivamente

La dirección del Medusa Festival ha anunciado este sábado la cancelación definitiva del evento, que debía durar hasta el 15 de agosto, tras la muerte de un joven de 22 años y la atención sanitaria a otras 40 personas. "Es un momento muy doloroso. Difícil y desgarrador. Un momento tremendamente triste y de desaliento para parientes, amigos. Un momento que nadie debería conocer nunca. También es el momento más duro que jamás pensamos pasar todos los que formamos Medusa Festival", señala la dirección del evento en un comunicado.

La dirección asegura que están "desolados" y "rotos por dentro", hasta el punto de que "no salgan casi las palabras". "Nuestros pensamientos los ocupan continuamente todos y cada uno de los afectados, directa e indirectamente, por el desgraciado, inesperado e inevitable accidente que ha ocurrido esta noche debido a las extremas e impredecibles inclemencias del tiempo durante la celebración de Medusa Festival", añaden.

En este sentido, el Medusa subraya que el público es "importante" y ellos "han depositado su confianza en nosotros y han sido el pilar fundamental para que hoy siguiésemos aquí". "Siempre ha sido prioridad absoluta para nosotros la seguridad de los asistentes a nuestro evento", la de trabajadores y artistas, y lo "primordial es protegeros a todos en cada uno de nuestros eventos".

Por ello, la organización de Medusa Festival ha decidido cancelar "definitivamente" el festival dado que "las adversas e inesperadas condiciones meteorológicas que se prevé sigan sucediendo a lo largo del día nos obligan moralmente, y por responsabilidad, a poner fin a nuestra edición 2022".

"Es un día de luto. Y de respeto hacia los afectados. Queremos acompañarlos en el duelo. Y nos tendrán para todo aquello que necesiten. Su sufrimiento insoportable también lo hacemos nuestro. De nuevo, expresarles nuestras profundas y sinceras condolencias", concluye.