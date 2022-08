Llop dice que Ayuso tendrá que hacer "contorsiones jurídicas" para tumbar el decreto de ahorro energético

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado este miércoles que el Gobierno de la Comunidad de Madrid deberá hacer muchas "contorsiones jurídicas" para echar por tierra el decreto de ahorro energético del Ejecutivo porque lo único que hace la norma es modificar otra que ya está en vigor.

"Es difícil considerar que sea inconstitucional", ha apuntado. En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, ha explicado que el Real Decreto solo modifica determinados puntos del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) relativos a los límites en recintos calefactados por lo que no ve futuro a la vía que ha anunciado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de acudir al Tribunal Constitucional (TC).

En este sentido, ha pedido a las Comunidades Autónomas estar a la altura de las circunstancias porque además de la guerra de Rusia se vive una emergencia climática y se debe aplicar "el sentido común".

Al hilo, ha afeado que desde el Partido Popular (PP) no se esté de acuerdo en estas medidas de ahorro cuando "el que parece ser su líder", Alberto Núñez Feijóo, "dijo hace unos días que había que adoptar medidas de este tipo". Le ha pedido, como ya ha hecho en declaraciones anteriores, que "ponga orden en su partido", que demuestre su liderazgo y que no tenga "miedo" a Díaz Ayuso. "De verdad estoy echando de menos al señor Casado -expresidente del PP- que sí se enfrentó a la señora Díaz Ayuso y sin embargo el señor Feijóo parece que tiene miedo de enfrentarse no sí si porque cree que le esperan las mismas consecuencias que al señor Casado", ha explicado.

Así, ha incidido en que le preocupa que no exista un "liderazgo consolidado" en el PP porque es "malo" para los ciudadanos españoles y es malo para Europa. "No se quién marca la hoja de ruta, pero si el líder es Feijóo debe demostrar el liderazgo y no tener miedo", ha añadido.

El juego a Putin

Por otro lado, la ministra de Justicia ha vuelto a recalcar, como ya hiciera este pasado martes, que Europa está en situación de guerra energética porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, usa la energía como arma, por lo que ha insistido en que se deben adoptar medidas de ahorro porque "es un bien preciado y hay que preservarlo y protegerlo". Así, ha sido categórica al espetar que si alguien no está con esas medidas de ahorro energético, está "haciéndole el juego a Putin".

En cuanto a las posibles sanciones que se puedan aplicar en caso de incumplimiento de la norma, Llop ha recordado que esas sanciones ya estaban contempladas en el RITE y que dado que la normativa es obligatoria en ocasiones se tienen que imponer multas. No obstante, ha apuntado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica ya se ha explicado que habrá margen "suficientemente flexible" para adaptarse a la aplicación del reglamento. Por último, ha advertido que estas medidas son un primer paquete y que se trabaja en un plan de contingencia, tal y como exige la Unión Europea. Sin adelantar ninguna medida, Llop ha insistido en que el escenario es "incierto" y que habrá que ver qué hace Putin porque puede cerrar el grifo del gas a Europa y España debe ser solidaria. "Hay que ser previsores y precavidos", ha concluido.