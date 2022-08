El PP focaliza en Sánchez sus críticas contra el plan de ahorro energético

El Partido Popular ha personalizado en Pedro Sánchez sus críticas por lo que consideran una "improvisación" de las medidas de ahorro energético que entrarán en vigor el martes. Ya no es solo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la punta de lanza de la ofensiva contra el jefe del Ejecutivo, la dirección de su partido también focaliza en su figura la ofensiva contra el decreto-ley. Este sábado, desde Ceuta, el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, exigió a Sánchez que "ahorre energía, pero en ceder al chantaje de los independentistas; en su tricefalia de socialistas, podemitas y yolandistas; en marketing para negar la crisis como Zapatero y en mezclar el Gobierno y el partido como si fuera la URSS".

Declaraciones que llegaron tan solo un día después de que el Gobierno convocara el martes -a pocas horas de que entre en vigor el plan de contingencia- a las comunidades autónomas para zanjar las dudas que han generado aspectos de la norma como el horario de apagado de los escaparates, el régimen sancionador o el tope de temperatura para hosteleros y comerciantes.

En este clima, el dirigente del PP tildó de "timo ibérico" el pacto alcanzado para intentar contener la escalada de precios de la energía, no por la bajada que esta medida ha supuesto en la factura de electricidad para los ciudadanos, sino porque considera que España está vendiéndola más barata a otros países de la Unión Europea. "Somos solidarios, pero estamos financiando el gas a Francia a razón de 6 millones al día y eso no puede ser", censuró Bendodo.

Desde Génova insisten desde hace días que el PSOE hace oídos sordos a sus propuestas, como la de ampliar el tiempo de vida de las centrales nucleares, y también acusan a Moncloa de no ponerse en contacto con el principal partido de la oposición para "consensuar" leyes como la del plan de ahorro energético o la de secretos oficiales -que ha quedado opacada por la primera pese a que ambas se aprobaron el mismo día en el Consejo de Ministros-. El número 3 del PP también reprochó a Sánchez que no haya aceptado los "cinco pactos de Estado" que le ha propuesto su partido. Todo mientras ambas formaciones se siguen acusando mutuamente de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado desde hace más de tres años y medio.

"Problema de primer nivel"

Ayuso, por su parte, no cesa en su carga contra el plan de ahorro y acusa a Sánchez de "improvisar" con la reunión que convocada este martes por el Ministerio de Transición Ecológica. "Tras el caos provocado y el nivel de insultos del Gobierno, ahora rectifican. Improvisan una reunión técnica, sin orden del día, cuando el problema que han creado es de primer nivel político. La ministra ha de reunirse en tiempo y forma con los consejeros", zanjó una vez más usando las redes sociales como altavoz.

Lo cierto es que, con este tipo de comentarios, la baronesa del PP está logrando llevar el debate político a su terreno. Este sábado, la ministra de Industria, Reyes Maroto, entró de lleno en la cuestión en una entrevista en Radio Nacional para lamentar que "de nuevo" la dirigente autonómica se sitúe en "el no por el no". También admitió que no conoce cuál es la respuesta de los populares al decreto y pidió al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, que aclare "si está con la señora Ayuso o está con Europa".

Maroto defendió que la reunión técnica convocada para el martes tiene como objetivo "garantizar la correcta aplicación del decreto" porque "lo más importante es el cumplimiento". "No discutimos sobre el contenido, sino cómo implementarlo", puntualizó, insistiendo en la tesis de que el Gobierno no tiene pensado cambiar ningún punto de su hoja de ruta en esta cuestión. "Las comunidades deben de tener claro que la norma está para cumplirla, las excepciones están recogidas en el texto", zanjó la ministra de Industria.