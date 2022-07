Pedro Sánchez aparece sin corbata para "ahorrar energía"

Pedro Sánchez ha anunciado que el próximo lunes el Gobierno dará a conocer una serie de medidas para ciudadanos, empresas y Administración con el objetivo de fomentar el ahorro energético que tanto preocupa a Europa tras la amenaza del corte del gas ruso. El presidente ha querido tener un gesto al respecto, que no ha pasado desapercibido en su rueda de prensa: "No llevo corbata. Podemos todos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los Ministros y funcionarios públicos que cuando no sea necesario, no la usen", ha confirmado.

"Ahorrar energía es una tarea de todos y es prioritario", ha subrayado el presidente del Gobierno, destacando que reducir la factura energética contribuye "a reducir la dependencia del agresor, Putin, y a doblegar la curva de la inflación".

Por otra parte, Sánchez anunció también que España llevará a Bruselas el próximo mes de septiembre las propuestas para reformar el mercado eléctrico para desacoplar el precio del gas y una nueva intervención del mercado energético para poner un límite al precio de las emisiones de CO2.

El presidente del Gobierno aseguró que estas dos medidas "van a ayudar a doblegar la curva de la inflación y van a ayudar a España, a sus empresas e industrias, pero también a Europa".

Sánchez recordó que España es un país "solidario", como se demostró en la reunión de los ministros de Energía de esta semana en Bruselas para abordar las posibles limitaciones en el consumo de gas para este invierno, pero subrayó que el Gobierno va a hacer lo necesario para "proteger a las familias, a las empresas y la senda de crecimiento económico en la que vamos avanzando".