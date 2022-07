Borràs defiende su inocencia y que nunca ha cometido ningún delito "No dimitiré"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha defendido de nuevo este jueves su inocencia y que nunca ha cometido "ningún delito, ni de corrupción ni de ningún otro tipo", por lo que ha recalcado que no dimitirá al frente de la presidencia del Parlament: "No dimitiré".

Lo ha dicho en rueda de prensa acompañada por el secretario general del partido, Jordi Turull, después de que la Fiscalía Superior de Catalunya haya pedido condenar a Borràs a 6 años de cárcel y a 21 de inhabilitación por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

"Soy inocente de lo que se me acusa. No he cometido ningún delito y pienso seguir luchando hasta la extenuación para demostrar mi inocencia", ha subrayado, tras constatar que el escrito de acusación le atribuye los presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental, pero en cambio descarta el fraude y la malversación continuada por los que sí que la procesó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya hace dos semanas.

En su opinión, que se mantengan dos de los cuatros presuntos delitos no la convierten en menos culpable: "No soy culpable de lo que se me acusa", y ha destacado que la Fiscalía no haya sido capaz de encontrar indicios para acusarla de fraude y de malversación, unos delitos que sociológicamente se asocian a la corrupción, ha dicho.

Pese a constatar que no será juzgada por estos dos delitos, cree que ya ha sido sentenciada por ellos: "El mal ya está hecho, porque toda la información interesada y tergiversada que se ha vertido contra mi ha propiciado que mucha gente me haya condenado, sin tan siquiera un juicio".

"¿Sobre esto, quién me resarce? ¿Dónde está la reversibilidad de estas acusaciones?", ha preguntado Borràs, que ha reivindicado la presunción de inocencia para todo el mundo y en todas las circunstancias, y más en el contexto actual, ha afirmado.

A su juicio, la petición de pena de la Fiscalía es desproporcionada y evidencia que es víctima de una "persecución política".

El 25.4, una "decisión política"

Borràs ha insistido en que, a su juicio, el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que establece que se debe suspender un diputado cuando se le abre juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, vulnera derechos fundamentales y la presunción de inocencia, y ha recalcado que no se siente "interpelada" por este artículo porque no ha cometido ningún delito, según ella.

Ha señalado que este artículo habla de delitos relacionados con la corrupción y que, para ella, sociológicamente estos delitos son malversación y fraude, justamente los que la Fiscalía ha descartado incluir en el escrito de acusación.

"No he dicho nunca, ni ahora ni antes, que haya más o menos delitos aplicables al 25.4. He dicho siempre que no he cometido ningún delito, ni de corrupción ni de ninguna otra naturaleza", ha especificado.

Aunque es partidaria de revocar este artículo, ha recordado que todavía está vigente en el reglamento y que ella no ha pedido nunca a nadie que lo incumpla, por lo que cree que, si llega la situación de apertura de juicio oral, será la Mesa del Parlament quién deba tomar una decisión y "si se procede a una suspensión o no".

En este sentido, ha avisado de que esta será una "decisión política" que deberán tomar los miembros de la MesaPSC -en la que hay dos miembros de ERC, dos del PSC, dos de Junts, incluida ella, y uno de la CUP-.

"En la Mesa hay diputados, no hay jueces. Sus decisiones son decisiones políticas que tiene consecuencias políticas", ha manifestado Borràs, que ha explicado que no ha hablado de todo ello con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con quien ha coincidido este jueves en el acto de toma posesión la jurista Esther Giménez-Salinas como nueva Síndica de Greuges.

Jordi Turull

Por su parte, Turull ha llamado a los partidos independentistas a no hacer "el juego" a la persecución que considera que está sufriendo Borràs y que ve evidente después de la petición de Fiscalía, que también ha tachado de desproporcionada.

"El independentismo se planta o el independentismo pone la alfombra roja", ha planteado, y ha reclamado a las formaciones independentistas respetar escrupulosamente la presunción de inocencia de la presidenta del Parlament y no vincularla con la corrupción.

Para él, la dignidad del Parlament se preserva evitando que la Cámara catalana se someta a la voluntad del Estado, de manera que cree que los partidos independentistas deben hacer un frente común para proteger a Borràs y "no hacer el juego, por acción o por omisión, a este no parar de las cloacas del Estado, de muchos estamentos del ámbito judicial y policial para destruir al independentismo".

Preguntado por si ve al mismo nivel la causa que afecta a Borràs que la del 1-O, por la que él fue encarcelado, Turull ha contestado que no se trata de hacer una competición entre causas y que, aunque no esté relacionada con el referéndum, hay igualmente una "persecución política" contra la presidenta de la Cámara.