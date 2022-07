Sánchez avanza que los españoles tendrán que adoptar medidas de ahorro energético

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que se van a tener que adoptar medidas de ahorro energético y habrá que impulsar un aumento del teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar algún grado la calefacción o subirlo en el aire acondicionado. "Podemos hacerlo y lo vamos a hacer", ha dicho.

Ninguna de estas medidas que se adopten, ha afirmado Sánchez durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación, atentarán contra el modo de vida de los españoles, "pero sí serán acciones que permitan defender nuestros valores y nuestro modo de vida cuando se ve atacado".

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que aunque España no es de los países que más afectado se ve por las consecuencias energéticas de la invasión rusa de Ucrania, quiere arrimar el hombro en Europa: "No solo estamos aquí para ser ayudados, como en la pandemia, queremos ayudar cuando nos necesitan y esto es una oportunidad para mostrar al mundo que somos europeístas no por interés sino por convicción".

Sánchez ha insistido en que no se puede descartar nada sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania, "mucho menos que Putin decida cortar el gas a Europa", lo que llevaría al continente a "sufrir restricciones de energía" con el consecuente "impacto sobre la economía española y europea".

Aún así, ha destacado que España es "menos dependiente del gas ruso que otros países" gracias, según ha recalcado, a la apuesta por "la independencia energética, las energías renovables y la diversificación del suministro del gas".

"Eso no significa que no nos pueda afectar la situación", ha añadido.

Por otro lado, y ante los que dudan de la necesidad de intervenir en el conflicto en Ucrania, ha señalado que "olvidan que no participar del esfuerzo bélico" no libraría a España de los efectos económicos de la guerra, al contrario, "nos aislaría del resto de países con los que compartimos valores, principios e intereses".