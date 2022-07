Sánchez cosecha más críticas que aplausos tras su discurso a la nación

Los portavoces parlamentarios han criticado el discurso del presidente, Pedro Sánchez, en el debate del estado de la nación, a excepción de Unidas Podemos, cuya ministra de Derechos Sociales y secretaria general del partido, Ione Belarra, ha aplaudido este martes que haya "reorientado" el rumbo del Gobierno.

Discurso "insultante", "poco creíble", "macabro" y con propuestas que traerán "más gasto y ruina", además de tildarlo de "campaña publicitaria" o "manual del buen populista" son algunos de los calificativos que han pronunciado los portavoces parlamentarios en declaraciones a los medios.

A continuación, las reacciones de los portavoces parlamentarios tras el discurso de Sánchez:

- La del PP, Cuca Gamarra, ha calificado el discurso de Sánchez de "insultante", puesto que no presenta ninguna propuesta para afrontar los dos grande problemas: la inflación y la crisis energética, y "delega en los españoles", a quienes pide un esfuerzo que no está dispuesto a hacer él, además de no haber hecho autocrítica, ni tener percepción de la realidad.

“El problema es el propio Sánchez”, ha concluido Gamarra, en tanto que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presente en el debate, ha declinado dar su opinión y ha preferido "ser prudente y no robar protagonismo" a la portavoz.

- Iván Espinosa, portavoz de Vox, ha considerado "poco creíble" y "macabro" el proyecto político de Sánchez, porque solo "trae más gasto y más ruina" y nuevamente se basa "en subvenciones y ayudas a costa de otros que pagarán más impuestos", y ha insistido en que hay que "desalojar a este Gobierno cuanto antes". "Es más urgente que nunca", ha recalcado.

- Miriam Nogueras, de Junts, que ha dicho que no creía a este Gobierno y ha desconfiado del "anuncio de lluvia de millones" que "acaba siempre en incumplimientos", ha agregado que quieren conocer "la letra pequeña", ya que algunos asuntos no son de competencia estatal.

- El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha hablado de "campaña publicitaria" de Sánchez con medidas "insuficientes" y "temporales" que no sirven a los ciudadanos para su día a día y ha advertido que "la que está cayendo se afronta con medidas estructurales, valientes y permanentes", porque "la justicia o es permanente o no lo es".

- La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado a Sánchez de hacer una "huida hacia delante" con el "manual del buen populista": subir impuestos, "subir el gasto sin sentido" y no recortar el Gobierno "más caro de la historia", lo que le ha recordado al "señor ZP" pero en "versión empeorada", porque "se apoya en peores socios" como EH Bildu.

- El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha dudado de que Sánchez cuente con un plan más allá de unir ideas de un 'brainstorming' (tormenta de ideas) entre los ministerios, con el agravante de no avisar a sus socios parlamentarios, y ha advertido de que algunas medidas invadan el ámbito competencial de las comunidades autónomas.

- La de la CUP, Mireia Vehí, ha afirmado que los anuncios de Sánchez "quedan en el aire" porque no sirven para solucionar las necesidades cotidianas ante la "situación límite" que vive el país y ha señalado que el "giro a la izquierda" del presidente es "superficial" dado que "las medidas sin control de precio no funcionan".

- Ferran Bel, del PdeCat, cree que el Gobierno ha decidido iniciar la "campaña electoral", una "muy larga", con "medidas inconexas", algunas populistas, al tiempo que ha reprochado la falta de una solución del conflicto político en Cataluña más allá del "eslogan del diálogo".

- La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha comentado sobre las nuevas medidas anunciadas por Sánchez, como el impuesto a la banca, que "la música suena bien y es un paso", pero "hay que ver en qué se concreta la letra pequeña", ya que considera que el Gobierno "debe ser muy ambicioso y no ceder a las presiones", además de pedir que sean permanentes y no temporales.

- La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha lamentado que Sánchez no haya anunciado "ninguna medida para Canarias" o sobre la reconstrucción de La Palma, y ha opinado que las medidas planteadas para el país no van a poder aplicarse a no ser que se haga "un ajuste de cuentas brutal" o que no haya presupuestos en 2023.

- El diputado del BNG, Néstor Rego, ha lamentado que Galicia haya estado "ausente entre las prioridades y preocupaciones del Gobierno" y ha cuestionado que las medidas anunciadas contra la inflación sean "coyunturales y temporales" en vez de "estructurales, que vayan al fondo del problema".

- El del PRC, José María Mazón, ha apoyado los impuestos especiales y su temporalidad porque "de algún sitio hay que sacar el dinero para combatir la crisis", aunque con "cuidado" porque las empresas son el motor de la economía. Además, ha respaldado las ayudas al transporte, y lamentado que no haya aludido a Cantabria al hablar de inversiones.

- Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha reprochado a Sánchez que las medidas anunciadas pequen de "un desarrollo urbano centrista" cuando más del 70% del territorio corresponde a la España vaciada y ha echado en falta "un compromiso real" con la cohesión territorial, que, como ha recordado, era uno de los ejes del Gobierno.

- El portavoz socialista, Héctor Gómez, se ha mostrado muy satisfecho con el discurso de Sánchez, que asegura que ha sido "cercano" y ha estado "cargado de contenido y de mensajes de futuro", con el anuncio de nuevas medidas que contribuyen, en su opinión, a dar "estabilidad" a España.