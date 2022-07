¿Puedo irme de vacaciones estando de baja laboral?

La baja laboral en España es conocida como Incapacidad Temporal (IT); es decir, el periodo de tiempo que un trabajador necesita para recuperarse de un problema de salud, tanto físico como psicológico, y durante el cual no puede acudir a su puesto de trabajo. El régimen de la Seguridad Social al que esté sujeto el trabajador en esta situación será el que rija sus derechos en un contexto de baja. Así, distinguimos el régimen especial por cuenta propia (autónomos); régimen especial de empleados del hogar y régimen especial de trabajadores por cuenta ajena (relación laboral).

A pesar de que cada uno de los anteriores epígrafes contempla su propia gestión, todo ellos tienen un factor común: de acuerdo con el ordenamiento jurídico en España, un trabajador puede realizar un desplazamiento a otro lugar y una estancia donde el interesado considera durante el periodo de baja laboral. No hay prohibiciones, en este sentido. Sin embargo, la Seguridad Social está atenta a esta posibilidad. Y es que en ningún caso tal desplazamiento puede suponer un riesgo para el trabajador en su proceso de recuperación. Algo a tener en cuenta este verano.

Bajo dicha premisa, el Estado, en la Ley General de la Seguridad Social, se guarda la opción de retirar la prestación por incapacidad temporal a aquellos trabajadores que no respeten su recuperación y se atengan a riesgos que mermen el proceso o abandonen los tratamientos médicos correspondientes sin justificación. En esta línea, el trabajador en situación de baja debe evitar viajes y vacaciones que atenten contra la mejora o supongan el no acudir a las citas médicas establecidas. Las fallas en el comportamiento del trabajador con la gestión sanitaria de su salud puede dar lugar a la denegación, anulación o suspensión del subsidio o, incluso, a ser dado de nuevo de alta.

¿Autorización médica para ir de vacaciones estando de baja?

Recapitulando, no existe una ley que impida al trabajador en situación de baja laboral viajar o desplazarse. Es más, en según que dolencias, como las relacionadas con la psicología, un viaje puede ser recomendado. No obstante, el irse de vacaciones estando de baja corre a riesgo y cuenta del trabajador, bajo su responsabilidad y conociendo que una merma injustificada en el proceso de recuperación tiene consecuencias en la gestión de su subsidio por incapacidad temporal. De este modo, es recomendable contar con una autorización médica que avale el viaje en cuestión. Autorización que adquiere carácter obligatorio en caso de que el desplazamiento suponga la no presentación a citas médicas establecidas.