Yolanda Díaz urge a convocar la mesa de seguimiento del pacto de coalición

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este martes la convocatoria "urgente" de la mesa de seguimiento del pacto de Gobierno de coalición por la "preocupación" que genera la inversión de 1.000 millones de euros en el Ministerio de Defensa.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en la inauguración del primer encuentro estatal LGTBI organizado por el sindicato UGT, en las que también ha manifestado que los debates importantes como el del presupuesto "tienen que llevarse al seno de la coalición de Gobierno y tratarlos con el resto de las fuerzas políticas".

"Las acciones en Defensa son de máxima importancia y deben estar debatidas en el Gobierno, con los agentes sociales y con la oposición, que aunque no piensen igual que nosotros tienen el derecho democrático a opinar", ha proseguido.

Además, ha expuesto la necesidad de que el Gobierno trabaje y explique a los grupos de la oposición sus planteamientos en materias como política exterior y defensa.

Díaz ha insistido en que estos 1.000 millones de euros "no van para Navantia, sino para gasto corriente e inversión en suministro armamentístico para nuestras tropas".

Sobre el aumento hasta el 2 por ciento del PIB del presupuesto en Defensa, que el Gobierno se plantea alcanzar en 2029, la vicepresidenta segunda ha incidido en que supondría aumentarlo casi a la altura del Ministerio de Trabajo, que es de 30.000 millones de euros.

"Nuestro presupuesto incluye todo el mecanismo de protección social, los ERTE, las prestaciones por desempleo o la formación", ha puntualizado Díaz.

Por eso, ha pedido un debate "sosegado" sobre la inversión en Defensa, también porque "la inflación está desbocada y la gente está sufriendo" y, ante eso, "hay que tomar medidas".

"No hago otra cosa que coser esta coalición. Hay que cuidarla para que pueda seguir transformando nuestro país, por lo que merece la pena que hagamos un alto en el camino y debatamos", ha sentenciado

"Dentro de la normalidad"

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha asegurado por su parte que la reunión solicitada por Díaz está dentro de la "normalidad" y es algo habitual entre los socios del Ejecutivo.

La portavoz ha insistido en que estas reuniones son habituales entre los dos socios y que para eso están, aparte de que ambas partes se reúnen "habitualmente" en distintos foros, como el propio Consejo de Ministros o la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, donde la semana pasada se analizó la propuesta de este crédito.

De hecho, ha dado a entender, al ser preguntada si hoy había habido discusión con los ministros de Podemos en el Consejo por su oposición al incremento del gasto en Defensa, que el crédito de 999,7 millones no se ha discutido porque ya estaba trabajado. El asunto, ha precisado la ministra, "viene en parte de los asuntos en verdes que van al Consejo, que no se someten a la consideración porque ya están trabajados previamente".

A este respecto, fuentes de Moncloa insisten en que el asunto formaba parte del orden del día en la comisión de subsecretarios celebrada el pasado jueves y han reiterado que ningún miembro de los Ministerios dirigidos por Unidas Podemos hizo ningún comentario al respecto ni mostró su desacuerdo con este incremento del gasto en Defensa.

Así, han precisado que cuando existen discrepancias sobre algún tema, se suelen debatir en esa reunión semanal, en la que se tratan los acuerdos que posteriormente van al Consejo de Ministros. De hecho, según han explicado, algunos asuntos quedan abiertos o se posponen, si no se logra llegar a un entendimiento.

Al ser preguntada si cree que Podemos no se enteró de que el crédito extraordinario para Defensa se había tratado la semana en la reunión de la Comisión de Subsecretarios, Isabel Rodríguez ha respondido: "No. He hecho un análisis objetivo de todos los asuntos que van a Consejo de Ministros".

En todo caso, ha asegurado que el Gobierno de coalición ha salido "reforzado" de cada reunión que se ha celebrado de esta mesa de seguimiento, valorando el trabajo conjunto que han llevado a cabo durante todo este tiempo las dos fuerzas en materia social, pensiones, la reforma laboral o la subida del salario mínimo.

Por eso, ha afirmado que lo que interesa "es dejar de hablar" de los dos partidos del Gobierno " para seguir hablando de los españoles, a los que nos dedicamos en cuerpo y alma.

La portavoz del Ejecutivo ha subrayado además que "no conviene abstraerse" del momento actual, con una guerra en Europa que afecta a España y que desde el principio Pedro Sánchez dejó claro el compromiso de España en la defensa del derecho internacional y la integridad territorial de Ucrania.

Sánchez, ha añadido la portavoz, ya advirtió de las consecuencias económicas que tendría para todos mantener esta posición, "pero sería mucho más costoso que España no estuviera del lado de la Alianza y de Europa", ha avisado.