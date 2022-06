Fernández Díaz niega "rotundamente" los "contactos" con Villarejo

El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha negado "rotundamente" que haya mantenido "contactos" con el ex comisario José Manuel Villarejo y ha insistido en ratificar "íntegramente" el contenido de sus declaraciones prestadas tanto en sede judicial como en sede parlamentaria, según un comunicado de su defensa recogido por Europa Press.

Fernández Díaz ha reaccionado a "las noticias publicadas en los últimos días" sobre su persona para "dejar constancia" de que "niega rotundamente que se hayan producido los contactos con el ex comisario Villarejo a que hacen referencia tales publicaciones".

Asimismo, la defensa del ex dirigente 'popular', que ejerce el abogado Jesús Mandri, ha indicado que su cliente "se ratifica íntegramente en el contenido de sus declaraciones prestadas tanto en sede judicial, como en sede parlamentaria, en concreto, el 2 de diciembre de 2021".

Los audios difundidos esta semana por 'El País' reflejan que Fernández Díaz habría recibido en el Ministerio de Interior varias veces entre 2012 y 2016 tanto al entonces comisario como al director adjunto operativo (DAO) de la época, Eugenio Pino, para orquestar la llamada 'Operación Cataluña'.

El ex ministro está procesado como máximo responsable de la 'Operación Kitchen', que habría consistido en un espionaje parapolicial orquestado desde el Ministerio de Interior entre 2013 y 2015 contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno para sustraerle la información sensible que pudieran tener del Partido Popular y sus dirigentes.

En sus declaraciones ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, que investiga el 'caso Villarejo' -del que forma parte 'Kitchen'-, Fernández Díaz negó cualquier contacto con el entonces comisario en activo.

El ex ministro de Interior mantuvo esta misma versión ante la comisión del Congreso de los Diputados que investigó la 'Operación Kitchen'. Así, aseguró que solo coincidió con Villarejo en dos ocasiones y de forma fortuita, y rechazó que estuviera al tanto de los encargos privados del comisario.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el hecho de que el ex ministro pudiera mentir sobre sus encuentros con Villarejo en sede judicial no constituiría un delito, por cuanto declaró en calidad de investigado y la ley permite no decir la verdad a los imputados.

No obstante, el Código Penal castiga en su artículo 502.3 con penas de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses a quien falte a la verdad en su testimonio ante una comisión de investigación parlamentaria.

Así las cosas, las citadas fuentes aclaran que solo se podrían perseguir judicialmente las aparentes mentiras lanzadas por Fernández Díaz en el Congreso y que, en su caso, no sería competencia de la Audiencia Nacional -que solo está habilitada para investigar determinados delitos-, sino del juzgado de instrucción ordinario que correspondiera.

Reacciones políticas

El portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Interior, Ismael Cortés, ha anunciado este mismo jueves que su grupo parlamentario quiere que el Congreso estudie la posibilidad de promover sanciones contra Fernández Díaz por haber "mentido" durante su comparecencia ante la comisión 'Kitchen'.

"Fernández Díaz tuvo varias ocasiones para admitir que conocía a Villarejo y que se había reunido con él, pero el ministro del PP, como el apóstol Pedro negó hasta tres veces en público y otra más y, lo que es más grave, durante la reciente comisión de investigación sobre la 'Operación Kitchen'", ha señalado.

El diputado 'morado' ha avanzado también que Unidas Podemos va a presentar un recurso a la Mesa del Congreso para que evalúe con los servicios jurídicos de la Cámara las posibles sanciones a Fernández Díaz por incumplir el mandato de no mentir ante una comisión de investigación.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, considera que los audios del comisario José Manuel Villarejo demuestran que el exministro Jorge Fernández Díaz mintió "de forma vil" ante el Parlamento cuando negaba reuniones con el policía y ha exigido la apertura de una nueva comisión de investigación en el Congreso sobre el Ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy.