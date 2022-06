Comer sandía es un lujo: a qué precio está en el mercado y cuánto ha subido

"No es que haya subido el precio, es que en pleno mes de junio la sandía que estamos acostumbrados a comprar a 0,50 céntimos el kilo se está vendiendo a 1,33. Más del doble de los que suele costar por estas fechas", dice Paúl San Martín, de la frutería El Hortal de Zaragoza. "Y no parece que la situación vaya a variar mucho, quizá las próximas semanas baje un poco, pero nada que ver con otros años", insiste San Martín.

La razón, "la subida de absolutamente todo". "No es un problema de producción, porque a diferencia de otras frutas, sandía sí hay. Pero debemos tener en cuenta que solo en abonos el agricultor paga un 300% más, que el precio del gasoil -fundamental para los tractores- y el de la gasolina para el transporte están por las nubes y que nosotros, los vendedores debemos aumentar el coste para tener un beneficio y poder mantener nuestro negocio. Es lo que hay", comenta el frutero.

Una subida que afecta también, de manera similar, a otra de las frutas estrella de la temporada: el melón, que debería salir a 0,49 céntimos el kilo, "en condiciones normales", y se está vendiendo por 1,89. "No por estas subidas el consumidor compra más cualquier otra fruta, que han subido todas, por cierto". "Con el calor lo que apetece es comer la de temporada, bien fría. Eso sí, quien solía demandar media sandía o medio melón ahora se queda con un cuarto", asegura Paúl San Martín, quien reconoce que cada vez hay "más quejas entre los clientes".

"Claro que nos dicen que la fruta está cara, pero también asumen que es algo general y que no depende de nosotros. El vendedor hace lo que puede. En ocasiones me he visto obligado, casi por vergüenza, a vender, sin margen alguno para mí, algún producto que supera los 2 euros el kilo cuando antes no llegaba ni a 0,30 céntimos", comentan desde la frutería El Hortal.

Para poder seguir disfrutando del que ya denominan "oro rojo en algunas fruterías", desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomiendan "comprar ajustando el consumo a nuestras necesidades, tratando de conservarla en nevera una vez abierta. Ahora más que nunca no conviene desperdiciar nada de nada".

"La sandia y el melón siempre han sido las más baratas del verano. Ahora toca optar por los sustitutos como cerezas o picotas, fresquillas y paraguayas que suelen ser más caros pero que casi igualan costes en un momento en que hasta los plátanos están por las nubes", concluyen desde la entidad.