Los monjes vuelven al monasterio de Leyre tras el desalojo preventivo por fuego

Los monjes del monasterio de Leyre, que este miércoles fueron desalojados de forma preventiva por el incendio forestal que afecta a la zona, han sido ya realojados. También se ha reabierto al público la hospedería del monasterio, según ha informado el 112-Sos Navarra en su cuenta de Twitter.

El incendio, al igual que el de Tafalla y Olleta-Leoz, se mantiene activo aunque en fase de estabilización, si bien persiste el riesgo elevado de que se reavive por la tarde debido a las temperaturas extremas que se registran y el viento, de componente sur y por tanto muy seco.

Aunque el monasterio fue desalojado el miércoles, sí se han quedado pasando la noche tres monjes "para atender lo que hiciera falta", según ha explicado el padre abad, Juan Manuel Apesteguía. El resto han sido acogidos por los Padres Jesuitas de Javier.

Apesteguía ha señalado que no han tenido "nerviosismo", pero sí "la preocupación lógica de que no sufra daño el entorno, el monumento". "Es un lugar muy emblemático en Navarra, muy querido por todos los navarros, en Leyre se dan cita el entorno natural que es precioso, la historia, el arte, y lógicamente esto nos preocupaba, que no sufriera un deterioro", ha afirmado Apesteguía.

Ha precisado que los tres monjes que han dormido en el monasterio habían acordado con la Policía que si había peligro "nos iban a dar aviso inmediatamente y nosotros salíamos inmediatamente". "Yo he tenido el teléfono en la cabecera de la cama, hemos descansado con normalidad, entre comillas, había que descansar para estar al día siguiente bien y siempre a la espera posible de una urgencia dispuestos a salir inmediatamente, pero gracias a Dios no ha sido así", ha afirmado.