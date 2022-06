Juanma Moreno podría superar los escaños de toda la izquierda junta

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ganaría las elecciones autonómicas del próximo domingo y podría gobernar en solitario, llegando a acuerdos puntuales con el resto de fuerzas, aunque el popular no alcanzaría la mayoría absoluta, ni siquiera con Ciudadanos.

Así lo refleja la encuesta DYM elaborada para HENNEO, que otorga la victoria a Moreno el 19-J con un 35,2% de los votos y entre 44 y 47 escaños, lo que le dejaría a entre 8 y 11 de los 55 necesarios para obtener la mayoría absoluta, que tampoco alcanzaría con un Ciudadanos que sigue en caída libre, con un 4,2% de los apoyos y entre uno y dos asientos en el Parlamento. El sondeo sitúa a Vox como tercera fuerza política, con un 16,2% de los sufragios y entre 18 y 19 escaños, que sí bastarían para que el PP-A y los de Santiago Abascal gobernaran juntos con mayoría absoluta.

En el otro extremo del arco parlamentario, el PSOE-A de Juan Espadas obtendría, según el sondeo, el 24,8% de los votos -10,4 puntos porcentuales por detrás del PP- y entre 30 y 33 escaños. Mientras que la nueva coalición de izquierdas Por Andalucía, liderada por Inma Nieto, se haría con el 7,9% de los apoyos y 6-7 asientos; y Teresa Rodríguez conseguiría para Adelante Andalucía el 6,9% de sufragios y entre 5 y 6 escaños.

Así pues, las tres fuerzas de izquierda sumarían en el mejor escenario posible para ellos 46 escaños, que sí superarían la peor horquilla de Moreno (44), pero se quedarían, en el peor de los casos, con 41 diputados, por debajo de los que la encuesta le otorga al PP.

Las opciones de Moreno

Ante Moreno se abre un abanico de posibilidades, aunque el camino se intuye espinado por el posicionamiento reiterado de Vox, que ha afirmado que no prestará su apoyo al PP si no entran a formar parte del gobierno. Esto dificulta la intención manifestada por el popular de gobernar en solitario y llegar a acuerdos puntuales con el resto de fuerzas políticas, ya que para ello necesitaría la abstención de Vox o la de alguno de los partidos de la izquierda. Por esta misma razón, el PP-A tampoco podría reeditar el actual gobierno de coalición con Cs, que volvería a ser un ejecutivo en minoría y necesitaría de la abstención de algún grupo de la Cámara. En todo caso, la encuesta elaborada por DYM refleja la fortaleza de un PP que ganaría en siete de las ocho provincias andaluzas y empataría con el PSOE en Jaén. Es decir, que Moreno conseguiría el reto que se ha marcado en estas elecciones, el de ganar por primera vez en la historia de la autonomía en la provincia de Sevilla, feudo socialista por excelencia. Lo haría, según el sondeo, con entre 7 y 8 escaños, por los tres que obtuvo en 2018, y frente a los 5-6 que conseguiría Espadas, exalcalde de la capital hispalense.

La posibilidad de que el mapa andaluz se tiña de azul tras el 19 de junio se explica en parte por la movilización y fidelidad del votante del PP. Y es que la encuesta refleja que el 82,3% de los electores que eligieron la papeleta de Moreno en diciembre de 2018 volverían a votar lo mismo, mientras que solo el 60,6% de los votantes socialistas de hace tres años y medio tiene intención de repetir ahora. Vox es la segunda fuerza con una mayor tasa de fidelidad de voto, con un 82,1% de electores que les votaron en 2018 y que volverán a hacerlo el domingo.

Entre los que en los últimos comicios eligieron la coalición Adelante Andalucía formada por Podemos e IU, el 40,4% opta ahora por Por Andalucía, y un 28,8% por el grupo de Teresa Rodríguez. Por último, Cs es la lista con más fuga de votos, ya que solo mantiene al 17,7% de sus votantes. La mayor parte de los sufragios perdidos por los naranjas (40%) declaran que ahora votarán al PP, partido que también recibe apoyos de los electores de Vox (14,6%), del PSOE (7,8%) y de Adelante (0,8%).

Además, hay un 21,3% que dice no saber aún a quién votará el domingo y un 4,6% que afirma que no acudirá a las urnas. El mayor porcentaje de indecisos lo aglutina el PSOE, con un 20,3% de electores que en 2018 sí eligieron la papeleta socialista y que ahora no lo tienen claro; seguido por quienes votaron a Adelante Andalucía hace tres años y medio, ahora con un 14,8% de indecisos.