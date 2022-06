Mónica Oltra descarta dimitir por el caso del presunto encubrimiento de abusos a una menor por parte de su exmarido

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha descartado de nuevo dimitir por el caso del presunto encubrimiento de abusos a una menor por parte de un educador, su exmarido, y "menos -ha recalcado- después de leer el informe de la Fiscalía": "No ha cambiado nada".

Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha señalado al respecto que las acusaciones se deben sustentar "sobre hechos, evidencias y pruebas, no sobre conjeturas ni elucubraciones". .Sin embargo, ha criticado el informe de la Fiscalía porque cuestiona la "profesionalidad" de 13 personas y cree posible que todas, "cada una de su padre y de su madre, han mentido al juez" para protegerla a ella. "Cuando la verdad se convierte en increíble, este país tiene un problema", ha advertido.

Este jueves se conoció el escrito remitido por la Fiscalía de Valencia a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que estima que este órgano es competente para instruir el caso del presunto encubrimiento de los abusos sexuales por parte del exmarido de Oltra a una menor tutelada. El Ministerio Público ve un plan de Oltra para ocultar y desacreditar los abusos de su ex a una menor: "Se deduce una directriz", señala el escrito.

En ese sentido, Oltra ha recalcado que su línea roja es "la verdad". "Y la verdad es que ninguna de los 13 funcionarios investigados ni yo hemos hecho nada ilícito ni deshonesto", ha aseverado. Así, ha explicado que coincide con la Fiscalía en que es "imposible" que "todos se equivoquen", pero la conclusión debe ser distinta: "En lugar de pensar que hay una gran conspiración qué tal si concluimos lo más sencillo, que es que no se equivocaron".

Ha mantenido que "no sabe qué piensan" las 13 funcionarios, ni qué votan, ni si les cae bien o mal, o si comparten las políticas del Botànic -a "la mayoría" ni los conoce, ha afirmado- pero la realidad es que son "13 profesionales que llevan 20 años al servicio de la Administración".

"Si para la Fiscalía la verdad de 13 personas es inverosímil, en este país tenemos un problema. Cuando la verdad se convierte en increíble, este país tiene un problema y no solo de la extrema derecha sino de defensa democrática", ha señalad Oltra, que ha recalcado que no le quita importancia al informe de Fiscalía pero ha admitido que le ha sorprendido su tono. "Mentiría si dijera que no".

La vicepresidenta ha insistido asimismo en que no ha cambiado de versión en las alegaciones que presentó ante el TSJ respecto de unas declaraciones a los medios en las que señaló que había sido ella quien ordenó abrir una investigación: "Esas declaraciones las hice en un contexto altamente emocional en el que se acababan de imputar a cinco personas más que no han hecho nada, que son funcionarios profesionales y en ese contexto, en el uso figurativo del lenguaje, era una manera de hacerme responsable de lo que se había hecho".

Asimismo, Oltra preguntada por si considera que los 13 funcionarios actuaron correctamente o tienen alguna responsabilidad, ha remarcado que "no hay ningún ilícito penal" y se ha referido a su comparecencia ante Les Corts del 21 de abril de 2021.

A la llegada de Oltra, un grupo de unas 10 personas entre las que se encontraba el líder de España 2000, José Luis Roberto, han exigido la dimisión de la vicepresidenta. Preguntada si piensa que este caso es una conspiración de la extrema derecha, ha afirmado: "Mírelo usted, están ahí en la puerta".

Oltra ha recalcado que se siente apoyada por el Consell y que afronta este proceso con "paciencia" y preguntada por si se apartará para centrarse en su defensa si el TSJ abre causa contra ellas ha replicado: "En mi defensa están centrados mis abogados que son los que diseñan la estrategia y mi defensa. Yo no voy a comentar la defensa como no he hecho con la de nadie".