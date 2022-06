Igor el Ruso y 'sus amores' en las cárceles de Galicia

El paramilitar ruso Norbert Feher, más conocido como Igor el Ruso, condenado por el triple asesinato de Andorra (Teruel), fue noticia recientemente a causa de su traslado de la prisión de A Lama (Pontevedra) a la de Estremera (Madrid).

Pero ahora, el diario 'La Voz de Galicia' saca a la luz las relaciones sentimentales que el ruso mantuvo estando dentro de las cárceles gallegas, donde intercambió cartas con algunas mujeres, que mostraron su interés por él a pesar de ser el culpable de seis brutales asesinatos.

Al poco de llegar a la cárcel de Teixeiro, en La Coruña, Igor el Ruso recibió una carta de una mujer de Valladolid que decía estar atraída por él. Feher respondió a la misiva. Aquello dio lugar a un intercambio de misivas que desembocaron en un noviazgo. "Nunca vino a verlo, pero también se comunicaban por teléfono", explican desde el penal. Incluso ella le envió un contrato de número de teléfono para llamarla desde la cabina del módulo de aislamiento donde pasaba los días.

No obstante, a veces, discutían por teléfono y aquello, en un interno con el pasado de Igor el Ruso y de carácter sensible, podía generar problemas en su comportamiento.

Posteriormente, el ruso fue trasladado a la cárcel de Dueñas, en Palencia, donde terminó la relación esa sentimental, hasta que nuevamente fue llevado a otra prisión, la de A Lama, en Pontevedra, donde vivió una situación muy similar, según señala 'La Voz de Galicia'.

El ex militar volvió a recibir correspondencia de una mujer interesándose por él. Nuevamente, el preso le contestó e inició otra relación estando en la cárcel. Esta relación todavía dura, cuando ha sido trasladado a la cárcel madrileña de Estremera. Según informa el diario, este cambio de penal no está relacionado con el noviazgo de Norbert Feher, ya que la pareja no reside en esa comunidad autónoma, pero sí que le queda más cerca que la provincia de Pontevedra.

Fernando Silva

Otro preso que también tuvo relaciones sentimentales en su estancia en prisión es Fernando Silva, ex integrante de la banda terrorista Grapo y condenado por el secuestro en Zaragoza del industrial Publio Cordón, realizado en junio de 1995, quien terminó muriendo mientras estuvo detenido ilegalmente. Según 'La Voz de Galicia', el criminal también recibió correspondencia de una mujer en libertad que se interesaba para conocerlo mejor.