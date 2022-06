Un pesquero gallego naufraga en aguas de Irlanda y rescatan a los 11 tripulantes

Un pesquero de Marín (Pontevedra), el 'Piedras', ha naufragado este miércoles en Gran Sol, al sur de Irlanda, y cuyos once tripulantes, españoles -mayoritariamente gallegos-, marroquíes y ghaneses, han sido rescatados con vida.

Este suceso ocurre algo más de tres meses después de que otro arrastrero, el 'Villa de Pitanxo', con base en ese mismo municipio, se hundiese en Canadá, con 21 muertos.

Salvamento Marítimo informa en su cuenta oficial de Twitter de que el 'Piedras' sufrió una vía de agua a 64 millas al suroeste de Cabo Mizen y que sus once tripulantes fueron rescatados "en buen estado" por el barco Armaven Uno.

Pesquero 'Piedras' con vía de agua 64 millas suroeste de Cabo Mizen (Irlanda). Sus 11 tripulantes rescatados en buen estado por el pesquero Armaven Uno. Coordina MRCC Falmouth (UK) y MRCC Valentia (Irlanda). Seguimiento desde el Centro Nacional de Coordinación de @salvamentogob pic.twitter.com/K8y1KIOSui — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) June 1, 2022

Coordinan el operativo, señala la entidad dependiente de Fomento, MRCC Falmouth (UK) y MRCC Valentia (Irlanda).

El 'Piedras', que faena para la cooperativa de armadores de Vigo (Arvi), perdió el motor.

En declaraciones a Europa Press, el delegado del Gobierno, José Miñones, ha indicado que dos tripulantes han intentado tapar una vía de agua, pero barco se estaba hundiendo.

También ha expresado que el Ejecutivo central se ha puesto a disposición de la armadora, Nia Ltd, del grupo Noray Pesca, con sede en Marín.

Por su parte, la Xunta ha trasladado a Europa Press que se encuentra "en contacto permanente" con la armadora, así como con la alcaldesa de Marín, con el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra y con Salvamento Marítimo.

Según informan fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press, a las 10,16 de este miércoles se ha recibido la llamada de socorro de este pesquero por una vía de agua. Todos los tripulantes han sido rescatados "en buen estado" por el Armaven Uno. El operativo está siendo coordinado de forma conjunta por el MRCC Falmouth y el MRSC Valentia. El pesquero, construido en 1976, partió de Marín (Pontevedra) el pasado 16 de mayo.

"Buen comportamiento" del patrón

Por su parte, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Javier Touza, señala que la tripulación se encuentra "en buen estado", "con el nerviosismo propio de la circunstancia".

La armadora está asociada a ARVI, al igual que el Armaven Uno, que ha rescatado a la tripulación, aunque ambos buques operan bajo bandera británica. Explica que el Piedras se está hundiendo. Este pesquero descarga habitualmente en el puerto de Vigo.

Ante este siniestro, María José de Pazo, hija del maquinista del 'Villa de Pitanxo' y portavoz de las 21 familias de los fallecidos enfrente a las costas de Terranova (Canadá), ha expresado su "inmensa" alegría por que hayan sido rescatados todos los tripulantes del 'Piedras'.

"Me tuve que sentar porque me ha venido todo lo que estamos pasando las 21 familias, no se lo deseamos a ninguna", ha afirmado. Además, De Pazo ha querido destacar que el "comportamiento del patrón en el abandono del buque ha sido bueno".