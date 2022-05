Sánchez pide al Govern menos judicialización y más política compartida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al Gobierno de la Generalitat de Cataluña menos judicialización y más soluciones compartidas y ha vuelto a tender la mano a ERC para avanzar en el diálogo con el fin de superar el conflicto político independentista, aunque haya problemas durante el camino.

Durante su comparecencia en el pleno del Congreso para dar cuenta del espionaje político a través del sistema Pegasus, Sánchez ha lamentado que este escándalo haya podido "minar" la relación con ERC y haya "frenado" la vía del diálogo.

"La única estrategia del Gobierno de España ha sido superar el conflicto político, siempre dentro de los márgenes de la constitución...les puedo asegurar que vamos a perseverar en este camino", ha dicho tras incidir en que la situación de confrontación política en Cataluña es muy distinta a la de 2017 y 2018 y "no vamos a desandar este camino".

No obstante, Sánchez ha señalado que en Cataluña se debería pasar de los tribunales a más política "compartida" y tras la polémica sobre la sentencia del Supremo que obliga a impartir un 25 % de las clases en castellano y que no comparten los independentistas el presidente ha dicho que hace falta "menos judicialización".

Cuando todavía no se ha cerrado la fecha del encuentro entre Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para abordar el caso Pegasus y retomar las relaciones, el presidente del Ejecutivo le ha avisado de que "el camino del diálogo no será fácil y exigirá mucho esfuerzo y determinación en el tiempo".

"El camino no estará exento de dificultades pero no será excusa para renunciar ...y los problemas que surjan se resolverán mediante el más diálogo", ha recalcado Sánchez que ha reconocido que las discrepancias son legítimas y no deben convertirse en una amenaza sino en acuerdo que fortalezca.

Sánchez ha reconocido la "valentía" y el "coraje" de quienes apuestan por el diálogo y el reencuentro frente a los que quieren volver al año 2016.