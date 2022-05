Alegría asegura que colaborarán con el TSJC para que se cumpla la sentencia del 25% y el PP le acusa de "frivolidad"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha asegurado que su departamento colaborará para que se cumpla el 25 por ciento de la sentencia del castellano respuesta que el PP ha calificado de "una frivolidad insultante".

"Trabajaremos con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a través de la Alta Inspección, para entregar toda la información y documentación que se nos requiera" ha afirmado la ministra en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Pilar Alegría se ha expresado así preguntada por la diputada del PP Sandra Moneo respecto a qué entiende la ministra de Educación y Formación Profesional por colaborar para que se cumpla la sentencia del 25 por ciento del castellano en las escuelas de Cataluña, cuyo plazo para su cumplimiento efectivo termina el próximo martes 31 de mayo.

Además, la ministra ha criticado que, para el Partido Popular, las lenguas cooficiales del Estado con "un problema" en todas las comunidades salvo en Galicia, donde gobiernan los 'populares', después de que la diputada del PP Sandra Moneo la acusara de ponerse del lado de los separatistas por su postura frente al cumplimiento de la sentencia del 25 por ciento del castellano en la escuela catalana.

"A lo largo de los últimos meses, hemos asistido a un auténtico vodevil donde la Generalitat ha buscado toda clase de triquiñuelas para incumplir la ley sin que ustedes hayan hecho absolutamente nada", ha criticado la parlamentaria 'popular'.

En la réplica, la titular de la cartera de Educación se ha mostrado convencida de que "todos los miembros de esta Cámara saben lo que significa colaborar". "Si usted desconoce el término, le invito a que se acerque al diccionario de la RAE y encontrará la definición. Colaborar es trabajar con otra u otras personas para cumplir una obra", ha manifestado.

A renglón seguido, la diputada Moneo ha calificado la respuesta de la ministra de "una frivolidad insultante". "Yo no sé si usted conoce la diferencia entre cooperador necesario y cómplice porque le separa una fina línea que ustedes ya han cruzado", ha subrayado.

En este sentido, la parlamentaria del PP ha explicado que este martes, "mientras cientos de familias en Cataluña, verdaderos héroes, acuden a los tribunales para defender sus derechos", sus compañeros del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), "esos que se sientan a su derecha, firmaron un acuerdo para que el castellano no sea lengua de aprendizaje en las aulas catalanas".

"No está por encima de la ley"

"¿Y sabe lo que contestó ayer -en referencia a este martes- su departamento, señora ministra? 'Nosotros no tenemos nada que decir sobre esta cuestión'. ¿Qué usted no tiene nada que decir ante el incumplimiento de la ley? ¿Pero puede mirar usted a la cara a esos cientos de familias que ven vulnerados los derechos de sus hijos?", ha preguntado la diputada a Pilar Alegría, a quien ha indicado que "no está por encima de la ley".

Asimismo, Sandra Moneo ha afirmado que las lenguas cooficiales constituyen un "enorme" patrimonio cultural para el conjunto del país y "no pueden ser utilizadas ni para dividir ni para enfrentar". "Y usted se ha puesto del lado de los separatistas en esta faena y ha abandonado a los constitucionalistas. Plantéese si su hoja de servicios al Gobierno de España le hace digna del puesto que ocupa", ha zanjado.

En el turno de dúplica, la titular de la cartera de Educación ha replicado que en estos diez meses desde que ostenta la cartera del Ministerio, Moneo le ha hecho cuatro preguntas en sede parlamentaria. "Podríamos pensar que a usted le interesa hablar de la educación de este país. Pero sorpresa, que tres de las cuatro se han referido al castellano en las escuelas de Cataluña", ha apostillado.

"Yo no sé si es que ustedes tienen pereza para plantear otro tema o es que esa cultura del esfuerzo con la que a usted tanto se le llena la boca mejor se la dejan para otros. Les voy a dar un consejo. Dejen este discurso tan destructivo porque para ustedes, efectivamente, las lenguas cooficiales de este país son un problema" ha manifestado Alegría.

"Son un problema en Cataluña. Son un problema en la Comunidad Valenciana. Son un problema en País Vasco. Son un problema en Baleares. Es curioso, es curioso que en el único sitio donde no son un problema sea en Galicia, que es la única comunidad autónoma donde ustedes están gobernando", ha reprochado la ministra a la diputada del PP.