Yolanda Díaz proclama que la "política del odio" no triunfará y loa su proyecto: "Nunca me verán rompiendo puentes"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que el nuevo proyecto político que impulsa es la alternativa al "ruido" y la "destrucción" presente en la vida pública, para proclamar que la "política del odio" no va a triunfar. También ha defendido que "nunca" se la verá "rompiendo puentes" porque su vocación es ensanchar el espacio progresista.

Así lo ha destacado durante su intervención en el foro 'El trabajo del futuro y el futuro del trabajo', organizado por Retina Prisa Media, y para aludir a la nueva plataforma que promueve, cuyo proceso de escucha arrancará tras las elecciones andaluzas y será organizado por la asociación 'Sumar'.

De hecho, parte de su intervención ha glosado la necesidad de ensanchar el espacio progresista, dado que a ella nunca la van a ver "rompiendo puentes ni destruyendo".

"No es mi estilo y no lo voy a hacer (...) Solo sé hacer las cosas en positivo, por el bien de mi país y con propuestas concretas", ha desgranado para recalcar que en ocasiones le sorprende estar en el Congreso y no escuchar "ninguna idea".

"Será la ciudadanía quien construya el proyecto, no yo"

En consecuencia, ha rechazado "el ruido" y la "destrucción". "Soy de las del sí. De caminar juntas, sumando y en positivo. Después de las elecciones andaluzas voy a empezar un proceso en el que voy a escuchar a todos los colectivos del país para me hagan llegar todo tipo de propuestas y para que sea la ciudadanía quien construya el proceso y no yo", ha desglosado durante su intervención.

En esta línea, ha defendido que escuchar a la sociedad civil es "muy instructivo y constructivo", dado que esas personas ajenas a la esfera partidista son las que harán posibles poder desplegar políticas públicas diferentes".

Por tanto y haciéndose eco del lema de la asociación que promoverá esa fase de consulta, Díaz ha confesado que se "siente cómoda con el verbo sumar".

"Cuando sumamos, multiplicamos"

"Cuando sumamos no solo sumamos sino que multiplicamos como país y quiero sumar para que tengamos más democracia, más derechos fundamentales, más igualdad, más feminismo, más ecologismo, más empresas y trabajos decentes, más futuro en positivo para el país. Creo que esto es posible. No estoy en absoluto de acuerdo con las políticas del odio. No van a triunfar", ha remachado.

Finalmente, ha destacado que España es un "país es moderno" y que la ciudadanía "no quiere volver al pasado ni a un mundo en blanco y negro". "Yo creo que el futuro es luminoso, está lleno de colores", ha concluido.

Una asociación le ayudará en la fase de consulta

Ayer trascendió que el nombre del colectivo que le ayudará a la fase de escucha de su nueva plataforma se denominará 'Sumar', aunque ha aclarado que eso no implica que sea la marca definitiva de su futura plataforma. De hecho, ha pedido "cautela" porque falta la confirmación para confirmar el registro formal de esta nueva entidad.

La petición del registro de este colectivo, cuya finalidad es organizar los actos que reunirán a Díaz con la sociedad civil, se registró entre finales de marzo y principios de abril y se está a la espera de que el Ministerio del Interior dé su visto bueno a la denominación escogida, algo que se estima para finales de junio o principios de julio, dado que el trámite dura unos tres meses.

Marta Lois, en el círculo de confianza de Díaz

La constitución ha corrido a cargo, según explican fuentes del entorno de la vicepresidenta, mediante personas cercanas a Díaz pero con un perfil anónimo, aunque entre ellos destacan algunas figuras como la profesora universitaria y edil de Compostela Aberta, Marta Lois, una figura que casa con la filosofía del proyecto dado que no forma parte de ningún partido político.

También resaltan que la solicitud y nombre del colectivo era conocido por un número reducido de colaboradores de Díaz, pero los partidos del espacio confederal conocían los planes genéricos de Díaz de articular este proceso de escucha por medio de una asociación.

Y es que este instrumento era el más adecuado desde el punto de vista jurídico para desplegar una fase de consulta de forma autónoma, dado que desde el principio se ha optado por organizar este proceso de forma independiente a los partidos.

De hecho, la vicepresidenta segunda ha remarcado en varias ocasiones que su intención es que la sociedad civil tenga el protagonismo en este proceso y también quiere que los partidos estén en esta plataforma, pero con un rol secundario.

La revelación del nombre del colectivo que le ayudará en esta fase de consulta coincide con varios gestos de cercanía a dirigentes ajenos a su actual espacio político.

Durante las últimas fechas Díaz y Mónica García han coincidido en diversos actos, como en la manifestación por el Día Internacional de los Trabajadores el pasado 1 de mayo y, recientemente, durante las celebraciones de la festividad madrileña de San Isidro.

En la pradera de San Isidro también se saludó con Errejón, con quien ya compartió un acto de presentación del comité de expertos para analizar el impacto de la precariedad laboral en la salud mental, donde el diputado destacó la "magnífica" relación con la titular de Trabajo y "sintonía política" en muchas materias.