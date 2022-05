Sánchez, más apoyado por los votantes de Podemos que por los socialistas

Alberto Núñez Feijóo es el presidenciable favorito del 37,5% de los españoles. El gallego, mes y medio después de su llegada al mascarón de proa del PP, aventaja con un estrecho margen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya continuidad en el cargo es secundada por el 36,3% de los encuestados. El resto, un 26,3%, no se decanta por ninguno de los dos.

El aspecto más llamativo de la encuesta que DYM ha elaborado para HENNEO, sin embargo, se localiza en el apoyo que recaba Sánchez entre el votante de Unidas Podemos, significativamente mayor que entre sus propias filas. Un 76,3% de los votantes morados frente a un 68,9% del PSOE sostienen la estadística del presidente del Gobierno. Una no desdeñable brecha del 7,4% que refleja la mayor aceptación por el Gobierno de coalición entre el electorado de su socio minoritario. También sorprende que casi uno de cada cinco votantes socialistas (17,6%) prefieran a Alberto Feijóo antes que a Sánchez al frente del Ejecutivo.

Consolidación de Feijóo

El dato concuerda con la consolidación de Feijóo como el líder político mejor valorado, raspando el aprobado con un 4,7. El presidente del PP, además, es el más apreciado por su propio electorado (7,8). El segundo peldaño lo ocupa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que alcanzará la presidencia regional del PP este fin de semana con la misma nota que el mes anterior: un 4,3. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que con un 4,2 a la baja empata técnicamente con Ayuso, es la dirigente de la izquierda con mejor nota. Sánchez también aminora su calificación y se queda en un 3,7. Santiago Abascal e Ione Belarra, líderes de Vox y UP, respectivamente, se quedan en unos escuetos 2,7 y 2,5.

A la caída en la valoración de los dos principales puntales del Gobierno la acompaña un descenso en la calificación global del Ejecutivo: un 3,9. Dos décimas menos que en abril. Una calificación mayor que la que PSOE y UP obtienen por separado. Si el trabajo del ala socialista del Consejo de Ministros cosecha un 3,7, el desempeño en el seno del Gobierno de los ministros de UP se hunde hasta el 3,1. Una calificación no muy alejada de la atribuida por el votante del PSOE: un 4,2 muy significativo. Ambas masas ideológicas comparten, eso sí, un 5,9 al liderazgo socialista dentro del Ejecutivo de coalición.

