Robles cree que Rufián se negó a ver los documentos del CNI por si le afectaban

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insinuado en el Pleno del Congreso que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, "no tuvo el valor" de examinar la documentación sobre el espionaje político aportada por la exdirectora del CNI en la comisión de secretos oficiales "por si lo que se iba a encontrar le iba a afectar".

Robles respondía así a Rufián, que le ha reprochado su patriotismo "tóxico" y de "querer mal" a España, un país que, a su juicio, ha querido convertir en 'La casa de Bernarda Alba' y ella misma hacer de Bernarda, en alusión a la obra de García Lorca. "No se trata de ocultar lo que pasa", le ha espetado a la ministra.

El portavoz republicano ha criticado que se haya espiado "y puede que aun se esté espiando", los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de la propia Robles, siendo ella la máxima responsable del espionaje legal en el país, ha subrayado.

"Responsable por acción o por omisión", le ha dicho Rufián a la ministra, a la que ha pedido responsabilidades "no como independentista, sino como demócrata".

"Los valores democráticos -ha respondido Robles- son que cuando uno va a una comisión de secretos oficiales no puede ir previamente con el discurso preparado y no querer tener el valor de ver lo que se iba a encontrar allí por si le iba a afectar".

Se refería la titular de Defensa a la documentación aportada por la exdirectora del CNI Paz Esteban en la comisión de secretos oficiales en la que acreditó el espionaje, con autorización judicial, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y a una veintena de políticos independentistas.

Robles ha incidido en que Rufián tuvo la oportunidad de examinar esa documentación y las resoluciones judiciales motivadas. "Si lo hizo, sabe perfectamente el contenido y su motivación detallada y si no lo hizo, si prefirió no verlas será porque no querrá saber la verdad o a lo mejor prefiere venir aquí con su frase recurrente para hacer méritos".

Al diputado del grupo popular José Antonio Bermúdez de Castro, quien ha criticado la descoordinación del Gobierno en el caso Pegasus, ha calificado de "indigna" la destitución de la directora del CNI y ha recalcado que los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas no se merecen que se les insulte, Robles le ha pedido que no le de lecciones.

"Con el máximo respeto pero también con la máxima contundencia, ni usted ni nadie me va dar lecciones de la defensa de los funcionarios el CNI y de las Fuerzas Armadas, no se lo voy a consentir", le ha advertido.

El diputado popular ha considerado que el problema está en que Sánchez ha vuelto a someterse a las exigencias de Bildu y ERC, a los que ha ofrecido la cabeza de la directora del CNI para salvar la suya y, tras recordar la postura de los ministros de Podemos en temas como la guerra de Ucrania o la defensa nacional, le ha preguntado a la ministra "qué hace todavía" en el Gobierno.

Unas consideraciones a las que Robles ha respondido afirmando que lo que no se merecen los españoles es una oposición como el PP, al que ha pedido que respete España porque "es de todos".

La titular de Defensa ha acabado recordando que nuestro país va a celebrar la cumbre de la OTAN porque sus socios se fían de él y ha instado al PP a que lo reconozca.