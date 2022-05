Rajoy: "Este gobierno ya no se sostiene, es una jaula de grillos"

El expresidente del PP y del Gobierno Mariano Rajoy se ha mostrado convencido de que su partido ganará las elecciones generales del próximo año porque el Gobierno actual "ya no se sostiene; es una jaula de grillos que solo es capaz de generar división y de crear problemas".

En el acto de clausura de PP de Pontevedra, la ciudad de sus "raíces", Rajoy ha hecho un breve comentario político sobre la actualidad, ya que del Gobierno y de la economía le toca hablar al resto, ha asegurado en alusión al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado.

De este modo ha reivindicado al PP como un partido de gobierno en toda España frente al PSOE, que se ha convertido en una formación "bisagrista", pero "siempre sosteniendo a partidos extremistas y radicales".

"Nosotros no, nosotros somos gobierno o alternativa de gobierno; ni muleta ni bisagra de nadie", ha sentenciado.

Sobre el Ejecutivo y sus socios ha insistido en que dejan la economía "nuevamente hundida; es su sino", ha dicho, mientras que el del PP es "recuperarla".

"Me toca hacer lo que me apetece"

En todo caso, en el acto en el que se ha reelegido a Rafa Domínguez como presidente del PP local de Pontevedra, Rajoy ha insistido en que no iba a analizar la situación política Y económica o a hablar del Gobierno de España. "A mi me toca hacer lo que me apetece, que es lo que voy a hacer", ha señalado entre risas de las personas presentes en el acto.

En esta misma línea, ha instado "a otros" a hablar del Gobierno y de la política económica de Pedro Sánchez y del "lenguaje de 'todas, todes, todos', cuya última versión es 'autoridades y autoridadas'" de todo eso, ha añadido, "que hablen los que vienen detrás de mí, que yo no tengo nada que decir".

Asimismo, ha aprovechado para ensalzar la figura del presidente del PP provincial de Pontevedra, Alfonso Rueda, que el próximo sábado será investido como presidente de la Xunta de Galicia: "Conoce a todos, tiene experiencia en la administración y estoy absolutamente convencido de que será un gran presidente y todos vamos a estar muy orgullosos", ha concluido.