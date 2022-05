ERC eleva la presión sobre el Gobierno, que dice no tener "nada que esconder"

Lejos de reducirse, la presión del independentismo sobre el Gobierno para esclarecer el presunto espionaje a 60 de sus dirigentes no deja de crecer. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, advirtió de que la estabilidad parlamentaria de Pedro Sánchez es «muy difícil que pueda continuar si no se asumen responsabilidades» por la operación. Desde el Ejecutivo, por su parte, tratan de minimizar la polémica al insistir en que se darán «todas las aclaraciones» porque no tienen «nada que esconder», según la ministra de Ciencia, Diana Morant.

En una entrevista concedida a 'eldiario.es', Aragonès señaló que el Gobierno «no está respondiendo con el mínimo exigible a un escándalo de estas características» y puso en evidencia la contradicción de que se apoye en ERC, algunos de cuyos líderes habrían sido espiados. «¿Un gobierno puede esperar mantener una relación de apoyo parlamentario en buena parte de sus medidas legislativas cuando se ha espiado a esta fuerza política, a sus principales dirigentes, y no se actúa con toda la contundencia?», se pregunta el presidente de la Generalitat.

El dirigente independentista insiste en exigir la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque «ha demostrado su incapacidad para gestionar una situación de este tipo» y dice estar en contacto ya con los servicios jurídicos de la Generalitat catalana para llevar el caso a los tribunales en las próximas semanas «con las mayores garantías».

Pese a la creciente presión, el Gobierno se mantiene firme en su posición. La ministra de Ciencia pidió esperar a la comisión de secretos oficiales que se activa esta misma semana para resolver las dudas. Durant ensalzó así la respuesta del Ejecutivo, aunque dijo comprender «la crisis de confianza que se ha generado por parte de las fuerzas políticas que entienden que se han visto vulneradas sus libertades» con el espionaje de Pegasus.