Marlaska rechaza que el CNI esté cuestionado y no ve riesgo de aprobar el decreto de medidas contra la guerra

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha rechazado que el CNI esté cuestionado por la investigación interna que se ha anunciado tras conocerse el presunto espionaje a 63 líderes independentistas catalanes y no ve riesgo en la aprobación del decreto de medidas contra los efectos de la guerra que se somete este jueves a votación en el Parlamento.

Así lo ha afirmado este lunes durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, en la que ha querido dejar claro que España es "una democracia plena" y que el Gobierno, en su actuación, aplica siempre la Ley, al tiempo que ha señalado que el Ejecutivo dará las explicaciones oportunas dentro del principio de transparencia, eso sí, también dentro de las posibilidades que marca la ley.

En este sentido y al ser preguntado si un servicio de inteligencia puede ordenar un espionaje masivo sin que lo sepa el Gobierno, Marlaska ha insistido en que los servicios de inteligencia abordan los parámetros de seguridad del Estado "en términos de legalidad" y ha defendido que están para prevenir y proteger la seguridad de los ciudadanos, pero siempre "en el marco del principio de legalidad".

El control interno del CNI no cuestiona al centro de inteligencia

El ministro también ha rechazado que el control interno que se va a ejercer en el CNI suponga un cuestionamiento de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia. "En modo alguno", ha exclamado, defendiendo a su vez la necesidad de practicar la "autoevaluación" del "actuar diario" para el caso de que haya que aplicar mejoras. "Forma parte de todas las instituciones", ha defendido y cree que debe ser una exigencia.

Y a pesar de que el Gobierno catalán no se ha quedado satisfecho con las explicaciones que les ha dado el ministro de la Presidencia, Marlaska no ve riesgo de que no se apruebe el Real Decreto de Medidas para paliar los efectos de la guerra el próximo jueves en el Parlamento. "Estamos en parámetros de diálogo", ha argumentado.

Además, está convencido de que el esfuerzo del Gobierno de estos años, tendiendo puentes con el Ejecutivo catalán, ha supuesto una "mejora de la convivencia".

El ministro también ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos asegurando que la intimidad de sus comunicaciones está "absolutamente garantizada" y que la Policía y la Guardia Civil patrullan las redes para garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía y perseguir cualquier actividad ilícita en redes.

En este contexto ha recordado que su ministerio tiene aprobado el Plan de Cibercriminalidad en el que cada vez hay una profusión mayor de medios materiales en este ámbito porque cada vez la delincuencia se materializa más en el ámbito virtual.