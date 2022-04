La vicepresidenta Díaz sospecha que ha podido ser espiada alguna vez y teme que le vuelva a ocurrir

De visita a Barcelona con motivo del día de Sant Jordi, patrón de Cataluña, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, admitió ayer que sospecha que pudo haber sido espiada. ¿Puede estar tranquila de que no ha sido espiada?, le preguntaron en Catalunya Ràdio. "No, yo no. Yo, no", afirmó la ministra de Trabajo, acompañada de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Y además, añadió que teme que puedan volver a pincharle el teléfono. "Sí, sí. Lo digo francamente. Sí", afirmó sobre la posibilidad de ser vigilada de nuevo, unas declaraciones que no se han escuchado estos días a ningún otro miembro del Consejo de Ministros. "Lo hemos contemplado siempre como una posibilidad", remató Colau.

En la lista que publicó ‘The New Yorker’ solo aparecen dirigentes nacionalistas (catalanes y vascos), aunque la nómina podría ser mucho mayor, según han advertido los autores de la investigación. Ayer, la vicepresidenta calificó de la "máxima gravedad" todo lo que está trascendiendo sobre Pegasus. "Los hechos que conocemos son muy graves. No son soportables en una sociedad democrática como es la nuestra", sentenció, antes de zanjar: "Tenemos derecho a conocer qué ha pasado".