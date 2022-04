Yolanda Díaz responde a Pablo Iglesias: "Los liderazgos los decide la gente"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha remarcado este miércoles que “los liderazgos, en último extremo los decide la gente, los decide la ciudadanía” y ha dejado claro que si decide presentarse para ser candidata en las elecciones generales lo hará tras un proceso de primarias.

De este modo, Díaz ha aprovechado su visita a la Universidad de Santiago de Compostela (USC) para responder a las palabras del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que sostuvo que si el espacio morado cuenta "con una figura espectacular" como Yolanda Díaz es gracias a que la cúpula presionó por "gobernar, gobernar y gobernar".

En este sentido, Díaz ha insistido en que los liderazgos los elige “afortunadamente, la ciudadanía”.

Así, en una entrevista a la Radio Galega esta mañana ha asegurado que, si tras el "proceso de escucha" a la ciudadanía que va a iniciar en breve para definir su proyecto político decide "dar un paso adelante", lo hará después de ser "sometida a un proceso de escrutinio democrático".

"A mí no me elige nadie, ya lo dije soy libre, agradezco todos los reconocimientos de todas las personas con las que vengo trabajando pero voy a decidir con absoluta libertad", ha puntualizado también sobre las declaraciones de Iglesias, quien dijo que igual "hubiese sido más democrático" a su marcha "organizar unas primarias" que dar su opinión al respecto.

En declaraciones a los medios en la USC, la vicepresidenta segunda no ha querido profundizar en estos aspectos políticos pero ha reiterado que reiniciará próximamente su proceso de escucha democrática y, en ese camino, no quiere “poner fronteras” porque apuesta por alcanzar un modelo que sea capaz de “movilizar la esperanza”.

“Necesitamos todas las manos, todos los corazones y toda la inteligencia” por lo que “no voy a tener trabas para contar con todo el mundo”, ha resumido Díaz, lo que incluye a la formación morada.

"Tengo claro que con la decisión que tome yo, o no, en el futuro ese espacio político en el que estoy a trabajar va a concurrir a las elecciones", ha asegurado al ser preguntada en la Radio Galega por si contempla liderar algún proyecto político en el que no esté Podemos.

En todo caso, ha insistido en el primero va a iniciar el proceso de escucha con la ciudadanía "que va a alagarse mas o menos seis meses", y será "después" cuando tome una decisión.

En su visita a Galicia ha aprovechado para cenar con referentes del espacio del cambio en Galicia como Martiño Noriega o Xulio Ferreiro, que alcanzaron los gobiernos de las ciudades de Santiago y A Coruña ya en 2015 a través de Mareas municipales.

Para ellos, ha dicho, no tiene más que “cariño y agradecimiento” y, a su juicio, son el ejemplo de que el “cambio político en España comenzó en Galicia”.