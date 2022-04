Feijóo presenta a la patronal y los sindicatos su plan anticrisis: "España no va bien"

Alberto Núñez Feijóo se reunió este martes por primera vez con los agentes sociales, desde que fue elegido líder del PP para explicar a sindicatos y empresarios su propuesta de rebaja fiscal para intentar contener la inflación antes de remitirla a la Moncloa. A su llegada a Génova, el dirigente popular advirtió de que "así no podemos seguir. España no va bien, va bastante regular". "Somos perfectamente conscientes de que las rentas medias y bajas en nuestro país lo están pasando muy mal, que hay un impuesto demoledor que casi es un 10% de encarecimiento de los precios de la vida y que con ese impuesto -enfatizó- no es fácil llegar a fin de mes".

Los primeros en acudir a la llamada de Feijóo fueron los representantes de la patronal. A primera hora se entrevistó con el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, y después tocó el turno del jefe de la CEOE, Antonio Garamendi. Los empresarios ya han dado muestras de que ven con muy buenos ojos las rebajas de impuestos que defiende el líder conservador con el que hay plena sintonía, a diferencia de su antecesor Pablo Casado. "Lo llevo diciendo desde hace cuatro años. Hay muchísimo margen para la bajada de impuestos en España", subrayó Garamendi.

El dirigente empresarial señaló que en España hay mucha gente que no paga impuestos al contar con un 24% de economía sumergida, mientras que en Europa es del 13%, con lo que "los que los pagamos, pagamos mucho más que los demás países europeos". Además, según declaró, el Instituto de estudios Económicos (IEE) -que actúa como servicio de estudios de la patronal- ha hecho un estudio en el que reconoce que si se gestionara mejor "la mayor empresa del país", el Estado, habría un margen fiscal del orden de 60.000 millones de euros. "Menos tipos -recalcó Garamendi- significa más bases imponibles".

El presidente de la CEOE insistió en que la bajada de impuestos no implica hablar "bajo ningún concepto" de recortes en sanidad ni educación, sino de una "forma mejor de gestionar el Estado", incluyendo la Administración central, las autonomías, los ayuntamientos, las diputaciones y las empresas públicas.

Toma de contacto

El nuevo líder de los populares pretende enriquecer su alternativa económica con las aportaciones de los agentes económicos. "Es una primera toma de contacto", subrayó Feijóo, quien insistió en que "se puede y se debe reactivar la economía".

Ya por la tarde fue el turno de los sindicatos y ahí Feijóo lo tuvo más complicado para defender sus posiciones. Tanto CC. OO. como UGT se han mostrado hasta ahora muy cercanos al Gobierno de Pedro Sánchez y han asumido sus políticas para enfrentarse a la crisis que ha originado la guerra de Ucrania y al alza de precios e incluso no ven conveniente rebajar impuestos pese a la coyuntura.