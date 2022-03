La UCM cancela un acto en el que iba a participar Ortega Smith por promover la "incitación al odio"

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido cancelar un acto en el iba a participar el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, por "promover la incitación al odio" y por "hacer un llamado a la acción y a la toma de la Facultad".

La Facultad ha hecho público un comunicado, a través de redes sociales, en el que ha mostrado "su total rechazo" ante el acto convocado por la denominada 'Plataforma 711 Por la Reconquista Cultural' en las instalaciones de la Facultad este viernes.

Entre los motivos que ha esgrimido, se encuentra que la reserva del espacio fue realizada de forma individual por un profesor de la Facultad, quien "no informó en ningún momento de la naturaleza del acto a autoridad académica alguna ni a los órganos de Gobierno de la Facultad, ni tampoco siguió el protocolo previsto para la convocatoria de este tipo de eventos".

Estas actividades, por su proyección pública, requieren de una memoria técnica que permita garantizar la calidad académica del acto, su buena organización, y la seguridad tanto de sus participantes como del resto de las personas que forman parte de la comunidad universitaria, ha justificado la Universidad.

Así, ha señalado que la asociación promotora no pertenece a la Facultad, ni tiene relación alguna con ella, una circunstancia que, aunque a priori no impide la organización de eventos, "sí lo hace el hecho de que los fines del acto no sean la discusión académica o científica, propias de una universidad pública".

Por el contrario, y como asegura que "queda constatado por la difusión de la actividad mediante carteles en Madrid, así como en redes sociales", el objetivo es "hacer un llamado a la acción y a la toma de la Facultad, motivos suficientes para pensar que la celebración del acto supone un riesgo para las instalaciones del centro y la propia seguridad del personal y sus estudiantes".

"Desprecio por los valores democráticos"

Junto a estas cuestiones formales, el Decanato de la Facultad ha mostrado también su preocupación por la naturaleza de la 'Plataforma 711 Por la Reconquista Cultural' y ha rechazado los principios que promueve, que con eslóganes como "Año 711, una clase política deshonrosa permite uno de los mayores desastres de nuestra historia que costará 800 años enmendar. Año 2022, un yugo distinto, pero la misma clase dirigente. La invasión es cultural" ilustra "su desprecio hacia los valores democráticos, científicos y académicos, en los que se asienta la comunidad universitaria".

"Dichas manifestaciones son prueba de que en el acto referido no existe intención alguna de respetarse el derecho a la diversidad que caracteriza a la comunidad universitaria y, por el contrario, hay indicios suficientes de que surjan expresiones de incitación al odio, delito recogido en el ordenamiento legal vigente", ha señalado la Facultad de Ciencias Políticas.

En esta línea, ha subrayado que la Facultad es "un espacio de diversidad y de respeto hacia todas las manifestaciones políticas y culturales, por lo que una plataforma que explícitamente asocia una fecha y un eslogan que atentan contra los valores democráticos no puede tener cabida".

Por todo ello, el Decanato ha comunicado la no autorización para la celebración de dicho acto y ha indicado que tomará las medidas oportunas en el caso de que este se intentara llevar a cabo, "alterando el orden lectivo en sus instalaciones".

No aceptamos prevaricaciones ni totalitarismos de la decana a la cual sentaremos en los tribunales. Nos vemos mañana. https://t.co/ZGmgAXi8b6 — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) March 31, 2022

Tras esta decisión, Ortega Smith ha defendido a través de sus redes sociales que no aceptarán "prevaricaciones ni totalitarismos" de la decana, a la que han amenazado con "sentar en los tribunales". "Nos vemos mañana", ha trasladado el portavoz municipal.