Josu Ternera insiste en que fue condenado en Francia para eludir el juicio por el ataque a la casa cuartel de Zaragoza

La defensa del exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', ha insistido este jueves, durante una vista celebrada en la Audiencia Nacional, en que la condena que recibió en Francia por asociación de malhechores impide que el tribunal español le juzgue ahora por el atentado cometido en 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, algo que las acusaciones han vuelto a rebatir.

La Sala de lo Penal fijó para este 31 de marzo la vista para estudiar el artículo de previo pronunciamiento formulado por la defensa de 'Josu Tenera' el pasado 21 de febrero, donde invocaba la excepción de cosa juzgada.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, ha sido una vista breve donde las partes se han limitado a ratificar sus posiciones, de modo que el letrado de Urrutikoetxea ha incidido en que no puede ser juzgado por estos hechos.

En su escrito, argumentaba que no podía ser procesado por este asunto porque el Tribunal de Gran Instancia de París ya le condenó a ocho años de cárcel en 1990 como autor, entre otros, de un delito de asociación de malhechores, "equivalente al delito de pertenencia a organización terrorista en el derecho español".

La defensa entiende que se dan los tres requisitos que permiten apreciar el efecto de cosa juzgada y, por tanto, evitar un doble enjuiciamiento por el mismo asunto: una "identidad objetiva y subjetiva sobre los hechos" y una sentencia firme por ese mismo delito.

Oposición "contundente"

Por su parte, tanto la Fiscalía como las demás acusaciones se han ratificado igualmente en las posturas ya expresadas, reivindicando que no se da tal identidad porque los hechos que 'Josu Ternera' intenta equiparar son en realidad distintos.

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha informado en un comunicado de que su abogado "ha rechazado con contundencia" el planteamiento de Urrutikoetxea, señalando que "no cabe 'non bis idem', puesto que se acusa por delitos distintos, en momentos diferentes, con víctimas que nada tienen que ver en Francia y España".

"Desde AEGC, personada como acusación particular, se seguirán desactivando las argucias y tácticas legales del etarra para lograr sentarlo en el banquillo de los acusados, que responda ante las peticiones de pena máxima y dé la cara ante las víctimas de la mayor masacre terrorista en Aragón", ha subrayado.

La acusación ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también se ha remitido a su escrito, donde sostiene que los hechos juzgados en Francia y el atentado en la casa cuartel de Zaragoza "no son en absoluto coincidentes", aunque lo sean el tipo penal y el presunto autor.

Así, la AVT recordaba que en Francia fue condenado por "su pertenencia a la organización terrorista ETA" y ahora "se trata de determinar su participación en la colocación de un vehículo bomba en el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza que causó el fallecimiento de once personas y heridas a otras tantas".

Por ello, esgrimía que "se comete otro delito de la misma naturaleza pero a través de actos diferentes que, en relación al procesado, no se han juzgado hasta ahora", de modo que no se vulneraría el principio 'non bis in idem'.

Más de 2.000 años de cárcel

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 2.354 años de prisión para 'Josu Ternera' por este atentado: 30 años de cárcel por cada uno de los 11 delitos de asesinato consumado y de 23 años por cada uno de los 88 delitos de asesinato frustrado. El fiscal Pedro Rubira le considera autor "tanto por inducción, como por cooperación necesaria".

El procesamiento de 'Josu Ternera' ha tenido lugar después de que la Corte de Casación de París autorizara en noviembre de 2020 su entrega definitiva a España por este atentado. El tribunal galo rechazó así otro recurso presentado por la defensa del exjefe de ETA contra un fallo de la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París que ordenaba repatriarlo.

Urrutikoetxea fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le requiere por varias causas. Actualmente, permanece en libertad con medidas cautelares.

Fue en septiembre de 2021 cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno puso fin a la fase de instrucción y acordó enviar el sumario, "junto con los objetos intervenidos, las cantidades consignadas y/o ocupadas y las piezas separadas correspondientes, si las hubiere", a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En julio, la Sección Tercera de esa misma sala confirmó el procesamiento de 'Josu Ternera' por este caso al rechazar un recurso donde éste alegó que en sentencias anteriores se establece que quien ordenó el atentado fue el etarra histórico Francisco Mújica Garmendia, 'Pakito'; que el informe firmado por la Guardia Civil que obra en la causa quiebra el principio de imparcialidad porque el ataque se dirigió contra este cuerpo; y que no hay indicios suficientes en su contra.