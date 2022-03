A qué hora es el Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE y cuánto se gana

Regalarle a tu padre en su día especial 17.000.000 euros sí tiene precio. Es el premio que le puede tocar al poseedor el billete de la suerte en uno de los sorteos extraordinarios más importantes que celebra la ONCE cada año. Solo hay que elegir el número y comprar el cupón por 5 euros; el premio máximo del Sorteo Extra del Día del Padre, que organiza cada año la Organización Nacional de Ciegos, lo ganará el que tenga los cinco dígitos ganadores en el orden correcto, y cuya numeración de serie entre el 1 y el 100 coincida con la seleccionada de forma aleatoria como ganadora. El premio 'gordo' de este sorteo es el único que no está exento de tributación; los siguientes no superan los 40.000 euros y, por lo tanto, llegan íntegros a quienes los consigan.

Además, el sorteo incluye 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras, 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras y 900.000 premios de 5 euros a la última cifra.

Ganar uno de los premios es una manera magnífica de terminar la celebración familiar y festejar el principio de la primavera.

Horario del sorteo extraordinario del Día del Padre 2022

El sorteo se realizará entre las 21.15 y las 21.35 del sábado 19 de marzo. Heraldo.es informará puntualmente del resultado, como publica cada noche el resto de los sorteos de la Lotería.

La Lotería Nacional, también especial para el Día del Padre

El Día del Padre también tiene su sorteo extraordinario; este sábado se entregarán 15 millones de euros a un solo décimo, que cambiarán la vida de la persona que lo tenga en su poder. En el sorteo se distribuirá en premios el 70% de la emisión, un total de 105 millones de euros. El décimo para participar en este sorteo (que se celebra a las 13.00 de este sábado) cuesta 15 euros, y puede adquirirse en los establecimientos autorizados o la web loteriasyapuestas.com, previa identificación de usuario.