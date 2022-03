El Ministerio de Ciencia gestiona la acogida de 17 científicos ucranianos y rusos

El Ministerio de Ciencia e Innovación está gestionando por el momento los casos de 17 científicos ucranianos, y también rusos disidentes, para que puedan ser acogidos en España y puedan trabajar en centros de investigación españoles.

Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, al término de la reunión que ha tenido con el ministro de Ciencia y Educación de la República de Croacia, Radovan Fuchs, para firmar una declaración conjunta sobre IFMIF-DONES.

Morant ha recordado, en declaraciones a los medios, que España, al igual que el resto de países miembros de la Unión Europea, ha roto los lazos de cooperación institucional con Rusia, en respuesta a la invasión de Ucrania. En el ámbito científico, esto se traduce en que no se suscribirán nuevos acuerdos y se dejarán en "stand by" los que ya existen.

"Pero esto no significa que no se tengan en cuenta los casos particulares y, en definitiva, que se estudie que estas decisiones no produzcan los efectos contrarios", ha señalado, para anunciar que Organismos Públicos de Investigación (OPI) como el CIEMAT o el CSIC, y otros centros de investigación españoles "están ya recibiendo la petición de acogida de científicos ucranianos, incluso de científicos rusos que se están sublevando contra la agresión de Putin a Ucrania".

En ese sentido, precisa que se está estudiando caso por caso, pero que "muchos" de ellos trabajan en grupos de investigación que actualmente tienen alguna vinculación con España. Preguntada por las cifras, Morant ha asegurado que en estos momentos se está gestionando la llegada de "unos 17 investigadores", pero advierte de que esta cifra es "muy provisional".

Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación se está recogiendo la predisposición que tendrían los centros de investigación españoles para acoger a científicos refugiados ucranianos (también rusos) y está trabajando "muy estrechamente" con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que sus acciones estén "en línea con todas las políticas de refugiados, de asilo y de acogida que está desplegando España".