El ex juez Gómez de Liaño pide personarse en el caso 'Kitchen' como víctima del supuesto espionaje al entorno de Bárcenas

El ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño ha solicitado personarse en la causa donde se investiga el presunto espionaje a Luis Bárcenas, tras tener conocimiento de que de las agendas del comisario José Manuel Villarejo se desprende que fue uno de los objetivos del operativo parapolicial de 'Kitchen' por haber ejercido como abogado del ex tesorero del PP.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Gómez de Liaño toma como referencia una información publicada el pasado 27 de febrero por 'El Periódico de España' donde se indicaba que "la Policía política presionó al abogado de Bárcenas para que no destapara la caja 'b' del PP", en base a las anotaciones de Villarejo en sus diarios personales.

"Lo relevante a los presentes efectos es que el abogado Gómez de Liaño, como también la abogada María Dolores Márquez de Prado y todo el despacho profesional, estuvieron entre las personas que fueron ilícitamente espiadas en el marco de la 'Operación Kitchen' para obtener información y documentación respecto a Luis Bárcenas", señala el ahora letrado.

Gómez de Liaño y Márquez de Prado ejercieron la defensa de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, entre julio de 2013 y enero de 2015, precisamente el periodo en el que, según el relato judicial, se habría puesto en marcha desde el Ministerio de Interior un operativo parapolicial, financiado con fondos reservados, para espiar al ex tesorero del PP y robarle la información sensible que pudiera guardar sobre el partido y sus dirigentes para impedir que llegara a la Justicia.

El otrora magistrado considera que "lo correcto", "a la vista de esas anotaciones manuscritas", habría sido que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 le hubiera ofrecido personarse, si bien, dado que no fue así y que "el asunto no está del todo concluso, entre otros motivos porque hay recursos de apelación pendientes", solicita que se le tenga por personado.

Pendientes de la Sala

El titular de dicho juzgado, Manuel García Castellón, acabó su investigación el pasado 29 de julio concluyendo que ese espionaje parapolicial existió y tuvo éxito. Procesó al ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz como 'cerebro' de la 'Kitchen', junto a otras diez personas, incluidos el que fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el comisario Villarejo y el otrora chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos.

La mayoría de las partes recurrieron contra lo que consideran un "cierre en falso" del caso. Así, la Fiscalía Anticorrupción, en una lógica que asumen buena parte de las impugnaciones, acusó al instructor de dibujar una "línea roja" en la investigación para no avanzar hacia la trama política. Y, en este sentido, apuntó a "una posible responsabilidad" del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Un "problema técnico" con el programa informático usado en la Audiencia Nacional para dar trámite a los recursos de apelación frenó la deliberación de los mismos, si bien el asunto quedó resuelto el pasado mes de enero, despejando el camino para que la Sala de lo Penal estudie las impugnaciones el próximo 18 de marzo.