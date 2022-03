Ayuso critica a Casado y su equipo que pensaban "más en protegerse" que en ser la "verdadera alternativa a Sánchez"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado en referencia a Pablo Casado, a los que en el PP pensaban "más en protegerse" que en ser "la alternativa" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha incidido en que ojalá se hubiera investigado más al socialista que a miembros del partido, al Gobierno regional o a su familia.

Así lo ha trasladado, según fuentes de su entorno, en su intervención en la Junta Directiva Nacional del PP, celebrada en Madrid, donde ha hecho hincapié en que el 4 de mayo lo tenían "todo": "una izquierda contra las cuerdas, desacreditada, despojada de los efectos de su propia propaganda, pero, sobre todo, un centro derecha ilusionado, convencido y fuerte".

Pero, a su parecer, "da la sensación de que algunos pensaron más en protegerse por si llegaban momentos como este, que en ser la verdadera alternativa a Sánchez". "Por eso estamos así en las encuestas. Lo que estaba pasando en la casa va mucho más allá de lo sucedido conmigo", ha subrayado.

Muchos afiliados y dirigentes "agravados"

Ayuso ha incidido en que por eso "hay muchos afiliados y dirigentes agraviados por todo el país, a los que se les ha negado la voz si no se dejaban controlar por el mando, a los que se trataba como a intrusos en su propio partido".

En este punto, ha señalado que "ojalá se hubiera investigado con tanto detalle a Pedro Sánchez y a otros gobiernos de la izquierda como a miembros del partido, a la Comunidad o a mi familia". "Los socialistas, sólo en el Gobierno de Moncloa, dilapidaron más de 300 millones de euros en compras defectuosas de material sanitario ¿Por qué creéis que hay tantos dirigentes en otras regiones que no dicen nada de todo esto?", ha preguntado delante de sus compañeros de formación.

Defiende a su Gobierno

La presidenta regional ha defendido que "la Comunidad de Madrid, fuertemente castigada durante la primera ola y ante la inacción del Gobierno, tuvo que hacer lo imposible para conseguir material con el que proteger a los sanitarios y salvar vidas". "No nos gastamos el dinero del contribuyente en prostíbulos o mariscadas. Peleamos los cierres ilegales de Madrid, demostramos al país la clase de gobierno que tenemos", ha manifestado.

En este sentido, ha defendido que su Gobierno "jamás hizo otra cosa que actuar con rectitud y gran profesionalidad" y ha asegurado que "jamás benefició a ningún familiar" y menos, suyo.

"Ni familiar, ni amigo. No encontraréis un ejemplo que me desmienta. El contrato famoso, del que se ha estado hablando en cada redacción porque había una misión encargada desde esta casa para que se supiera fue un contrato ajeno a mí. Me enteré en la séptima planta de su existencia un año y medio más tarde. Jamás medié en él", ha sostenido la dirigente madrileña.