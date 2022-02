Vox: "Nadie podrá gritar '¡Viva el 8M!' sin sabor a ceniza de crematorio"

El diputado de Vox Juan Luis Steegman ha asegurado este miércoles en el Congreso que en España “nadie podrá gritar ‘viva el 8 de marzo’ sin que se le llene la boca de sabor ceniza de crematorio” y ha acusado al Gobierno de mentir hace dos años a los españoles para poder celebrar -ha dicho- su “fiestecita”.

En la sesión de control al Gobierno, y al inicio de su intervención en una interpelación a la ministra de Sanidad, el portavoz de Vox en esta materia ha trazado este paralelismo entre los crematorios y la manifestación del 8M de hace dos años, que se celebró una semana antes del confinamiento, y ha acusado además al Gobierno de haber lanzado una “bomba vírica” al permitir esa manifestación.

“Esa fecha está manchada para siempre”, ha dicho Steegman sobre el Día Internacional de la Mujer que se celebra en dos semanas.

Steegman ha añadido que hace dos años el Ejecutivo lanzó en esa marcha “una bomba vírica” que “diseminó el virus por toda España”. “Usted, señora ministra, estaba allí y sufrió sus consecuencias”, ha apostillado el diputado de Vox en referencia a Darias, que anunció su infección por covid-19 el 13 de marzo de 2020.

La ministra ha reprochado al diputado su intervención “cargada de sectarismo y de totalitarismo” y le ha pedido que, por respeto, no vuelva a referirse a su contagio.

“De mi contagio usted no tiene derecho a hablar. Yo sí que tengo derecho a decir que algunos líderes territoriales de su partido fueron a países a los que no se podía, no se recomendaba, allá por los inicios de la pandemia”, ha dicho Darias en velada referencia al viaje que hizo a Milán el secretario general de Voz, Javier Ortega Smith, cuando la ciudad italiana se encontraba en situación de alto riesgo por coronavirus.

Darias ha reprochado a Steegman que haya usado el Congreso para hacer una intervención que ha sido en su opinión “un panfleto” que deja clara cuál es la postura que ha tenido Vox durante la pandemia.

“Es una falta de respeto no a esta ministra, sino a la ciudadanía de este país y a las personas que lamentablemente ya no están”, se ha quejado Darias.