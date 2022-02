Aragonès no irá a Conferencia de Presidentes Autonómicos

El presidente catalán, Pere Aragonès, no asistirá definitivamente a la Conferencia de Presidentes Autonómicos en La Palma, al considerar que es solo una "foto", si bien ha llamado al presidente canario, Ángel Víctor Torres, para excusarse.

En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha confirmado la ausencia de Aragonès en la cita de esta semana.

La Palma albergará el próximo día 25 la XXVI Conferencia de Presidentes autonómicos, y el día antes, el 24 de febrero, se celebrará un acto institucional presidido por los reyes de reconocimiento a la isla tras la erupción volcánica. Plaja ha justificado que Aragonès no asistirá a una reunión que "no es de trabajo, sino un encuentro más para hacerse una foto".

Como demostración de que "no se trata de un no por un no", Plaja ha recordado que el Ejecutivo catalán ha participado en las reuniones preparatorias, pero finalmente considera que "el orden del día es claramente insuficiente" y "no ha convencido", ya que no hay ningún posible acuerdo "tangible" que beneficie a la ciudadanía catalana.

De hecho, Plaja ha incidido en que el mismo Aragonès asistió a la última conferencia de presidentes monográfica sobre la pandemia. "Cuando se trata de defender los intereses de la ciudadanía catalana, el president asiste. Pero entiende que en esta no hay ningún trabajo sustancial".

En cualquier caso, ha apuntado Plaja, Aragonès ha contactado en las últimas horas con el presidente canario para excusarse y explicarle los motivos por los que ha decidido no asistir, además de "interesarse" por la situación de La Palma y los ciudadanos de esta isla, afectada por una erupción volcánica.

La portavoz ha insistido en que la totalidad del gobierno catalán estuvo pendiente en todo momento de la erupción del volcán de Cumbre Vieja y "se han ofrecido diversas colaboraciones" durante este tiempo.

En esa línea, en este contacto entre ambos presidentes, Aragonès "ha ofrecido toda la predisposición a seguir colaborando", además de trasladar "el apoyo de todo el pueblo catalán a las personas afectadas".

Sobre la mesa de negociación Estado-Generalitat, Plaja ha reconocido que "no hay novedades" sobre la posible fecha de la próxima reunión, aunque ha confiado en que sea "en breve y se pueda convocar en próximas semanas", dejando claro que "lo importante ha de de el contenido y la concreción de acuerdos" en ese futuro encuentro.

Plaja sí ha confirmado la asistencia del presidente Aragonès a la cena inaugural del Congreso Mundial de Móviles, donde sí podría coincidir con el presidente del Gobierno y con el rey Felipe VI.

Aragonès acudirá a esa cena y también a la inauguración al día siguiente del Congreso, si bien Plaja ha evitado explicar si el presidente de la Generalitat participará en un eventual 'besamanos' con el rey: "Asistirá a la cena organizada por GSMA. No tengo constancia de ningún otro detalle".

En la edición del año pasado, el rey y Aragonés coincidieron en esa cena y el día después inauguraron el Mobile World Congress (MWC) junto a Pedro Sánchez, sin recorrer la feria ni visitar el pabellón de España, pero asistieron juntos a una reunión y se hicieron una foto de grupo, si bien el president se ausentó del recibimiento oficial a Felipe VI.