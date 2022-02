El PSOE lleva a la Fiscalía el contrato de las comisiones del hermano de Ayuso

La crisis interna en el PP ha abierto una ventana de oportunidad al PSOE para desgastar a Pablo Casado en plena ebullición de las negociaciones para formar Gobierno en Castilla y León. Si los populares no tenían bastante con intentar una carambola casi imposible, la investidura de Alfonso Fernández Mañueco en solitario sin contar con Vox, este jueves el panorama se complicó tras el cruce de dardos entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el secretario general de su formación, Teodoro García Egea. En medio de la batalla, los socialistas presentaron ante la Fiscalía una denuncia por el presunto caso de espionaje a la dirigente madrileña y la adjudicación de un contrato de emergencia con comisiones a favor de su hermano, sin concurso público y en la hora más oscura de la pandemia (el 1 de abril de 2020).

Así lo anunció el portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, que acusó a Ayuso de "seguir jugando a guerras internas" con la dirección de su partido. Además, exigió a los populares que trasladen toda la información a la que tuvieron acceso en sus propios pesquisas, al considerar que se trataría de "hechos muy graves". Esta ofensiva también la han emprendido en el Ayuntamiento de la capital, desde donde supuestamente se inició la operación para espiar a la presidenta regional. "El PP acusa a Ayuso de robar mordidas y Ayuso acusa al PP de espiar. Todos los madrileños merecen saber la verdad de lo que está sucediendo", zanjó.

Los socialistas desmienten las insinuaciones lanzadas por Ayuso este jueves durante su comparecencia en la que acusaba a Moncloa de "lanzar esa información" a la cúpula de su partido. "Es rotundamente falso", añadió Lobato.

Desde el Gobierno, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, exigió al PP ha reclamado al PP una "respuesta ejemplarizante" para colaborar en la "estabilidad" del país. Su compañero de Gabinete y ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se preguntó que si esta "corrupción" era sabida por el presidente del PP, Pablo Casado, "¿por qué no la denunció?". "Es una noticia muy triste que el PP de Casado siga siendo el mismo de siempre", reiteró.

Guerra en Madrid

La información no solo ha sacudido la política nacional, también ha provocado un sismo en la arena madrileña. Desde Unidas Podemos, su portavoz en la Cámara regional, Carolina Alonso, exigió al PP que deje de usar la región como "campo de batalla" interno y que deje de parecer que gobierna una "mafia siciliana".

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Mónica García, que ha protagonizado sonados enfrentamientos con Ayuso durante esta y la pasada legislatura, avanzaba ya desde por la mañana que su formación pedirá la comparecencia de la presidenta para explicar este caso. "A mí me da igual los navajazos que se peguen entre los mafiosos. A mí lo que me interesa es que la presidenta venga a dar explicaciones", subrayó. Su compañera de partido en el Ayuntamiento, Rita Maestre, no descarta llevar también la supuesta trama ante los tribunales. "Son unos hechos graves que hablan del uso del dinero público y de los recursos del Ayuntamiento para la guerra interna del PP", aseveró.

Villacís estalla contra Almeida por "ocultar información"

La guerra en el PP ha salpicado de lleno al Ayuntamiento de Madrid, donde los populares gobiernan junto a Ciudadanos. Tras conocerse informaciones que apuntan a que la supuesta trama de espionaje partió de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, cargó este jueves contra el regidor, José Luis Martínez Almeida, al que acusa de haberle "ocultado información" y "utilizar dinero público para espiar a Ayuso".