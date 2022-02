El PP no consentirá que se supriman las ambulancias convencionales en Aragón

La portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha pedido al Gobierno de Javier Lambán que "rectifique" y no suprima las ambulancias convencionales en el medio rural como recoge el nuevo pliego de condiciones del transporte sanitario, algo que, no obstante, advierte de que su grupo no va a consentir".

"Reducir 15 ambulancias es un ataque inaceptable de Lambán al servicio médico rural aragonés", ha espetado en una rueda de prensa tras conocer la nueva propuesta para el transporte sanitario urgente que han presentado este jueves el gerente del Servicio Aragonés de Salud, José María Arnal, y la gerente del 061 Aragón, Amparo García Castelar, y que contempla la eliminación de 15 ambulancias convencionales.

Para Marín, este anuncio es "un ataque sistemático al medio rural porque afecta a la atención sanitaria pública que, vivamos donde vivamos, merecemos tener" y ha asegurado que en el PP va a trabajar "para que se mantengan en el sistema sanitario".

Aunque cinco de ese tipo de vehículos pasan a ser de Soporte Vital Básico, Marín ha reprochado que desde el Ejecutivo no hayan tenido en cuenta "el trabajo que esas ambulancias convencionales con una sola persona prestan al medio rural" y ha lamentado que de las quince que se desactivan, ocho son del medio rural turolense.

Marín se ha preguntado "qué tiene Lambán contra la provincia de Teruel", ha reiterado que no lo van a permitir y ha pedido que rectifiquen y se mantengan todas las ambulancias porque esas medidas "a lo único que contribuyen es al cierre y desgaste del medio rural".