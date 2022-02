Aragonés insiste en que Cataluña lidere los Juegos aunque "participen" otros territorios

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, se ha abierto este miércoles a la "participación" de otros territorios en la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 Pirineos-Barcelona, aunque ha defendido que deben estar liderados por la comunidad autónoma catalana.

Lo ha dicho en la sesión de control en el pleno del Parlament, después de que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, haya preguntado al presidente si está a favor de que la candidatura sea conjunta entre Cataluña y Aragón.

Aragonès ha afirmado que desde el primer momento el Govern ha estado abierto a que puedan participar otros territorios teniendo en cuenta que, según él, hace años que Cataluña está impulsando esta candidatura y es "quien puede acoger las pruebas".

"Cataluña tiene los activos para poder liderar" la candidatura, ya que considera que puede acoger la mayor parte de las pruebas, aunque no descarta que algunas se hagan en otros territorios.

El jefe del Ejecutivo catalán ha insistido en que estos Juegos Olímpicos deben ser un "estímulo" para avanzar en las infraestructuras de movilidad en el Pirineo, pero que, si finalmente no se hacen, este trabajo se tiene que hacer igualmente.

Illa ha reivindicado la necesidad de hacer estos JJ. OO. porque "Cataluña no puede dejar escapar más oportunidades" y cree que hacerlos conjuntamente con Aragón ayudará y sumará.

Crítica de la CUP

La diputada de la CUP Basha Changue ha acusado al Govern de impulsar macroproyectos como los Juegos Olímpicos, pero no avanzar en la revolución verde que prometió Aragonès: "Ya no es suficiente con palabras y declaraciones, hacen falta hechos y resultados, y no los vemos por ninguna parte".

Aragonès le ha contestado que la consulta para los Juegos la acordó el Parlament, cree que este evento puede ser una oportunidad para contribuir a la diversificación territorial y ha destacado las políticas del Govern en el ámbito social, como los Presupuestos de la Generalitat de 2022 que la CUP rechazó, pero ha advertido de que no desistirá para que los 'cupaires' lo apoyen: "No bajaré los brazos para que se sumen a estas transformaciones".