Robles asegura que hay "unidad de acción" en el Gobierno respecto a Rusia y pide "sentido de Estado" a la oposición

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sostenido este martes que existe "la máxima unidad de acción" en el seno del Gobierno respecto a la crisis con Rusia y ha pedido "sentido de Estado" a los partidos de la oposición en una apuesta "por el diálogo y la diplomacia" para rebajar la tensión.

"Existe la máxima unidad de acción dentro del Gobierno y también con los socios de los que España forma parte, tanto la OTAN como la Unión Europea", ha afirmado Robles en el pleno del Senado en respuesta al senador de Ciudadanos Miguel Sánchez, que ha acusado a Podemos de estar "más cerca" del presidente ruso, Vladimir Putin, que de Occidente y de querer "abandonar a su suerte" a la sociedad ucraniana.

Robles ha reivindicado que España es "un aliado serio y fiable" que, como miembro de la Alianza Atlántica, hace "una apuesta clara e inequívoca por el diálogo, las actuaciones diplomáticas y seguir adelante con la desescalada".

"Pido sentido de Estado. Es momento de hacer una apuesta clara por el diálogo y la diplomacia y espero que dejen esto al margen de la política y sigan este camino de apoyo al diálogo, la desescalada y sobre todo las vías diplomáticas", ha pedido a la oposición.

"Ante esta crisis, usted está encontrando más apoyo en muchos más partidos de la oposición que en sus socios de Gobierno", ha puesto de relieve el senador de Ciudadanos, que ha garantizado el apoyo de su partido en la defensa de "la paz, la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos".

Sánchez cree que la imagen del 'No a la guerra' "no ayuda" a la imagen exterior de España y "luego pasa lo que pasa", cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no incluye al presidente Pedro Sánchez en las reuniones con socios europeos para abordar la crisis.

Frente a esta crítica, Robles ha recordado que Madrid acogerá el próximo mes de junio la Cumbre de la OTAN, que además aprobará el Concepto Estratégico para los próximos diez años.