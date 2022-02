El Gobierno busca la "mejor" fórmula para "esclarecer" los abusos sexuales en la Iglesia

El Gobierno está estudiando la "mejor" fórmula para "esclarecer" los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica española y "dar cobertura al dolor de las víctimas" aunque no ha decidido todavía si se decantará por crear una comisión de investigación en el Congreso, tal y como proponen Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, o por una comisión independiente de expertos, como propone el PNV.

Según el Ejecutivo, quieren "hacerlo bien" y, por ello, prefieren darse un tiempo para estudiar las distintas alternativas.

"Queremos que se investiguen los abusos para reparar su dolor y que no vuelvan a ocurrir, estamos comprometidos con las víctimas, estudiando con absoluta determinación todas las fórmulas posibles para hacerlo de la mejor manera, que permita que se esclarezcan los hechos", ha precisado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra portavoz ha reiterado el "compromiso" del Ejecutivo con esta cuestión para "buscar la mejor fórmula y dar respuesta a esta situación tan reprochable" y ha insistido en que están trabajando "del lado de las víctimas".

Precisamente, preguntada por la reunión anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con víctimas de abusos en la Iglesia, ha dicho que tendrá lugar este jueves. El Gobierno no ha aclarado con qué víctimas se reunirá Sánchez y ha precisado que quiere protegerlas.

Según ha confirmado el escritor Alejandro Palomas, se reunirá con Pedro Sánchez este jueves 3 de febrero, y se ha mostrado "dispuesto a trabajar con él".

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido que "el Gobierno lleva tiempo trabajando en esta cuestión" y ha puesto en valor la ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) que aumenta el plazo de prescripción de los abusos -ahora empieza a contar a partir del momento en que la víctima cumple 35 años y no 18, como ocurría antes-.

"Normalmente, las personas que han sufrido agresiones sexuales hasta que no son mayores no se dan cuentan de lo que les ha pasado y no encuentran la fortaleza suficiente para denunciar", ha precisado Belarra.

Asimismo, la ministra ha destacado que la LOPIVI ya contempla protocolos de prevención contra agresiones sexuales en todos los centros educativos y de ocio. "No es algo que empieza hoy, llevamos mucho tiempo trabajando en esta cuestión, comprometidos", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que ahora lo que van a hacer es "reforzar todo ese trabajo".