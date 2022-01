Alfonso Fernández Mañueco: "Castilla y León tiene que ser un faro para parar en seco los pies a Sánchez"

El candidato del PP y presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se plantea las elecciones del 13 de febrero como un duelo contra Pedro Sánchez. Ni menciona al aspirante del PSOE, Luis Tudanca. Se muestra convencido de que podrá gobernar en solitario y pide no tener en cuenta los augurios que apuntan a que necesitará coaligarse con Vox para seguir en el poder.

-Está todo el mundo pendiente de Castilla y León porque a partir de aquí se van a encadenar varios procesos electorales. ¿Hasta qué punto es decisivo este primer paso para el PP?

-Tengo que cumplir con mi responsabilidad, darle la voz a las personas de Castilla y León para que elijan qué Gobierno quieren. ¿Un Gobierno con políticas de Sánchez, constituido por diferentes fuerzas políticas, un barullo de todos contra Mañueco? ¿Eso es lo que quieren? ¿Las políticas de Sánchez contra Mañueco? ¿O un Gobierno con proyecto de futuro y estabilidad política? Pido un mandato claro de las urnas. Hay que parar en seco los pies a Sánchez en Castilla y León. Debemos cumplir con nuestra responsabilidad histórica, que es tener claro que desde la estabilidad de Castilla y León debemos construir la estabilidad de España.

-¿Cree posible, a la vista de las encuestas, que el PP gobierne en solitario?

-Lo creo, lo creo.

-Pero el escenario está muy abierto.

-Por eso digo que no nos fiemos de las encuestas. La mejor manera de perder unas elecciones es fiarse de las encuestas. Tenemos a España observándonos y vamos a demostrar de lo que somos capaces. Vamos a mandar un mensaje claro. Castilla y León tiene que ser un faro. Y es importante tener un Gobierno en solitario que trace las líneas del futuro de esta comunidad.

-Pero las encuestas apuntan a una coalición con Vox o a un Gobierno apoyado por Vox. ¿Eso genera cierto temor en el PP, sobre todo de cara a 2023?

-Estoy convencido de que el 13 de febrero vamos a obtener un respaldo suficiente para gobernar en solitario y tener la estabilidad necesaria.

-Le acusan de adelantar las elecciones por el calendario judicial que encara el PP en Castilla y León.

-Eso están diciendo, pero no veo ninguna vinculación. Ha sido por una negociación de Ciudadanos a espaldas del presidente para romper la cohesión territorial y la igualdad entre las personas; y no podía consentirlo. Lo que se estaba fraguando era un arreglo con el PSOE para negociar en los despachos una moción de censura. Y ante esa situación les di la voz a los ciudadanos para que decidan qué Gobierno quieren.

-¿Esa explicación ha calado?

-No lo sé, pero es la explicación, la verdad y la realidad.

-Isabel Díaz Ayuso le dijo en León que ya era libre. ¿Qué le impedía hacer Ciudadanos en ese Gobierno de coalición?

-Lo interpreté de otra manera. Interpreté que había tomado una decisión en libertad. Disolver las Cortes y convocar elecciones.

Impuestos y promesas

-Si el PP suma más que el bloque de izquierda no tendría que incluir a Vox en el Ejecutivo.

-Siempre digo lo mismo: aspiramos a un Gobierno en solitario. En estas elecciones nos jugamos los problemas de las personas de Castilla y León. Cuál es el problema de los autónomos: frente a Sánchez, que sube sus cuotas, vamos a duplicar las ayudas a los que quieren seguir creciendo o a las mujeres autónomas que se han quedado embarazadas y quieren retomar la actividad. Frente al bono joven de Sánchez en vivienda, nosotros apostamos por una política que apueste por la emancipación de esos jóvenes. No van a pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales cuando quieran comprar una casa en el medio rural.

-Eso es mucho dinero.

-Es una política creíble porque es realizable. Hemos demostrado que bajando impuestos incrementamos la recaudación.

-Habla de bajar impuestos, pero estas medidas suponen gasto y no hay presupuestos. ¿Tiene previsto de dónde van a sacar esas partidas?

-Que no haya presupuestos no quiere decir que no haya ingresos. En los últimos seis años no hemos tenido presupuestos y el Gobierno funciona. Nuestra política fiscal es clara. Moderación y bajada. No vamos a consentir que Sánchez quiera obligarnos a subir el impuesto de sucesiones y el IRPF. Vamos a defender nuestra autonomía fiscal y a blindar nuestra bajada de impuestos con leyes o ante los tribunales.

-Luego tendrá que ir a pedir un nuevo modelo de financiación autonómica y le dirán que no baje tanto los impuestos.

-Es que lo que tiene que hacer el Gobierno es bajar los impuestos a los autónomos. Bajar el impuesto de la renta. Tiene que hacer una política inteligente: bajar los impuestos y entrar en el círculo virtuoso de la economía.

-Le pueden echar en cara por qué no ha hecho esto antes. Usted o el PP, que lleva más de tres décadas en la Junta.

-No sé a qué se refiere. Llevo dos años y medio en el Gobierno y hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones. Lo prometí y lo cumplí. Ahora prometo que voy a bajar el IRPF y lo haré.

-Habla mucho de Sánchez. Pero aquí la oposición se la van a hacer los ayuntamientos del PSOE.

-Me gustaría que Sánchez me recibiera. Llevo dos años y medio como presidente y no he sido recibido en la Moncloa frente a otros presidentes autonómicos que sí.

-Lo hizo en Salamanca, en la Conferencia de Presidentes.

-Me refiero a una reunión en la Moncloa. Me gustaría llegar a un acuerdo con el presidente Sánchez como he llegado con el alcalde de León, la de Segovia o el de Zamora, de otros colores políticos. En mí no hay sectarismo. Hay responsabilidad institucional.

-¿Se está haciendo política con los fondos europeos? ¿Es positivo discutir sobre un asunto como este a ojos de Europa?

-Sánchez no los ha planteado bien. Habría sido mejor contar con las comunidades, que somos las que vamos a ejecutar gran parte de esos fondos, o los ayuntamientos. Los fondos europeos están más pendientes de ayudar a los amigos o a los compañeros de partido o a los socios que de ser un fondo para la recuperación de España.