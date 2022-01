Agredida una docente por un alumno al que pidió que se pusiera bien la mascarilla en Sevilla

Una profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Azahar de Sevilla ha sido agredida por un alumno tras pedirle que se pusiera bien la mascarilla.

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación, quienes han detallado que la inspección educativa está ya con el caso que sucedía este viernes en dicho instituto.

La delegada de Sevilla se puso en contacto con el centro para poner a disposición de la profesora los servicios psicológicos y jurídicos. Por su parte, la profesora ha tenido que ser atendida en un centro médico pero se encuentra bien.

Desde la Consejería han condenado "esta lamentable agresión" y han expresado "tolerancia cero" con cualquier agresión del tipo que sea a los profesores y docentes.

El periódico ABC informaba que el golpe ha causado daños en el labio y que se trata de una docente que imparte Biología y que fue agredida por un alumno que estudia 2º de ESO en el centro. "Estoy en Urgencias porque un alumno me ha pegado un puñetazo en la cara dejándome caer al suelo y me he pegado un golpe en la cabeza y la cara y me ha dejado bonita", dice el mensaje que ha reenviado a otros docentes y que ha circulado por los chats de los profesores.