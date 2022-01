García Egea responde a Vox sobre la crisis de Ucrania: "Hay que ser pro Unión Europea, que es lo que es el PP"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este martes que "hay que ser pro Unión Europea" y ha recalcado que eso es lo que es el Partido Popular en la crisis de Ucrania. De esta forma ha respondido a Vox, que ha acusado a Pablo Casado de hacer "seguidismo" de Pedro Sánchez en este conflicto, al tiempo que ha recriminado al Gobierno que "pisotee la ley".

García Egea, que ha asistido al desayuno informativo del director de ABC, Julián Quirós, organizado por el Foro de la Nueva Comunicación, se ha pronunciado así al ser preguntado si el PP considera que en Vox son "pro rusos", después de que este lunes Casado emplazara al partido de Santiago Abascal a posicionarse en la crisis de Ucrania y asegurase que en "muchas ocasiones" Vox se ha manifestado "a favor del régimen de Vladimir Putin".

"Hay que ser pro Unión Europa, que es lo que somos nosotros. Y otros partidos, no sé lo que son", ha declarado García Egea. Al ser preguntado entonces de dónde saca Casado sus declaraciones sobre Vox y Putin, ha insistido en que el PP "cree en la Unión Europea, en la moneda única y en el mercado único" porque "eso ha traído mucha prosperidad a España".

Dicho esto, el 'número dos' del PP ha marcado diferencias con Vox por su posición en relación con la UE. "Todo aquel que esté en contra de la UE, de la unión de todos y la moneda única, no nos encontrará a nosotros", ha dicho.

El PP pide que Sánchez informe al Congreso

También ha aludido al hecho de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no haya incluido al jefe del Ejecutivo en su ronda de llamadas con líderes europeos para hablar de la crisis de Ucrania. "Pedro Sánchez no tiene quién le escriba", ha manifestado, recordando así la novela de Gabriel García Marquez 'El coronel no tiene quién le escriba'.

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que se ha preguntado que "dónde está Sánchez". "El Gobierno es la casa de los líos. Cada ministro dice una cosa distinta y Biden nos excluye de sus contactos", ha añadido.

A su entender, el presidente del Gobierno "debe romper su silencio e informar al Congreso y al líder de la oposición". "Tiene nuestro apoyo para ejercer sus obligaciones en el marco de la OTAN", ha afirmado Montesinos.

También se ha pronunciado la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, quien después de las imágenes difundidas por el Gobierno con Sánchez hablando por teléfono este fin de semana, ha exclamado: "Uy, resulta que no había nadie al otro lado".