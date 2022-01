El obispo de Tenerife pide perdón por sus palabras sobre la homosexualidad

El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, ha pedido perdón este viernes por sus declaraciones sobre la homosexualidad, que calificó de "pecado mortal" en una reciente entrevista, y ha admitido que no estuvo "acertado".

En un comunicado, Bernardo Álvarez pide perdón "a cuantos haya podido ofender con mis palabras, de manera especial a las personas LGTBI, a quienes expreso mi respeto y consideración".

En esa entrevista en la Televisión Canaria, el obispo manifestó que "para que una cosa sea pecado mortal hace falta que la persona sea consciente de que es pecado, que lo haga libremente y que no esté condicionada por nada" y añadió, en referencia a la homosexualidad: "A pesar de que saben que está mal, lo hacen, sin ser condicionados por nada. Es como la persona que bebe y cuando bebe hace cualquier disparate. Claro, lo que tiene que hacer es no beber".

"He de reconocer que no estuve acertado al responder a algunas cuestiones que requieren una más detenida reflexión y explicación", abunda el obispo de la Diócesis Nivariense, y añade: "no quise fomentar la discriminación, ni comparar la homosexualidad con el alcoholismo ni con cualquier otra realidad".

"Lamento haber inducido a confusión y causado dolor", asegura Álvarez, quien como obispo, indica, reitera su "adhesión a las enseñanzas de la Iglesia" y su "voluntad de transmitirlas fielmente". Asimismo, manifiesta su comunión con el Papa Francisco y su magisterio.

Las palabras de Bernardo Álvarez han causado un enorme revuelo y generado un hondo rechazo en la sociedad e incluso en la clase política, empezando por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que las calificó de "inaceptables".

El sindicato CC.OO. ha solicitado a la Fiscalía que investigue al obispo de Tenerife por sus declaraciones sobre la homosexualidad, porque considera que "pueden ser tipificadas como delito de odio".

Mientras, la asociación LGTBI Diversas ha lanzado una campaña en internet pidiendo el cese del obispo en la que ha recabado más de 4.440 firmas en 24 horas.

Esta asociación LGTBI recuerda que en 2007 el obispo de Tenerife "justificó" los abusos sexuales a personas menores indicando que "hay niños que provocan", además de señalar que "la homosexualidad perjudica a las personas y a la sociedad"